Анонсирован "убийца" The Sims – амбициозный симулятор жизни Life by You от Paradox Interactive

Разработчики из Paradox Interactive анонсировали будущего конкурента франшизы The Sims, представив геймерам Life by You – новый симулятор жизни. Подробности и трейлер проекта – в материале.

Когда слышишь словосочетание "симулятор жизни", сразу думаешь о EA и The Sims, однако, похоже, что в Paradox решительно настроены это изменить.

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Новый трейлер социального симулятора Life by You дает краткий обзор того, что Paradox Tectonic готовят для геймеров в игре, решившейся бросить вызов The Sims.

Значительная часть игрового процесса, продемонстрированного в видео, знакома каждому, кто провел хоть немного времени в проектах EA. Так в нем можно увидеть персонажей, выполняющих повседневные задания, таких как приготовление пищи, уборка или другие домашние дела.

Присутствуют и такие основные механики жанра, как дизайн домов, отношения персонажей и создание семьи. Однако, несмотря на все сходства, Life by You все же будет существенно отличаться от конкурентов.

, что продюсером игры является Род Хамбл – бывший исполнительный вице-президент EA Play, работавший над разработкой Second Life, The Sims 2 и The Sims 3.

Новый трейлер Life by You: видео

Вместо того чтобы ограничивать игроков небольшим количеством участков, на которых можно строить, и персонажей, которыми можно управлять в течение игры, Life by You предлагает инновационный открытый мир, позволяющий геймерам получить прямой контроль над любым персонажем в любое время.

Еще одной уникальной особенностью станет то, что персонажи будут разговаривать и общаться на реальных языках, а не чем-то выдуманным вроде "симлиша" из The Sims.

Трейлер также обещает широкие возможности кастомизации фактически всего чего только возможно и поддержку модов, с помощью которых игроки смогут реализовать функции, которые разработчики не предусмотрели для конечной версии продукта.

, выход Life by You в раннем доступе намечен на 12 сентября 2023 года.