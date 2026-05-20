У фанатов The Sims появился новый фаворит – свежий геймплей Paralives наделал шума

Симулятор жизни Paralives, который уже несколько лет называют главным конкурентом The Sims, получил масштабную демонстрацию геймплея. После нового показа фанаты жанра заговорили об игре еще активнее.

Студия Paralives Studio опубликовала почти девятиминутный геймплейный трейлер своего симулятора жизни Paralives, а также отдельное 45-минутное видео с чистым игровым процессом. Оба ролика посвящены предстоящему запуску игры в раннем доступе, рассказывает 24 Канал.

Чем Paralives так зацепила фанатов?

В трейлере разработчики показали двух соседок – Талию и Никки, которые прибывают в город Мелино поездом. События сопровождают комментарии внутриигровых рассказчиков Рикардо и Максанса. Видео демонстрирует ключевые механики игры – от создания персонажей до социального взаимодействия между жителями.

Особое внимание авторы уделили редактору персонажей. Игрокам позволят детально настраивать внешность героев, их индивидуальные черты и даже рост – функцию, которой до сих пор нет в The Sims 4. Именно этот момент активно обсуждали пользователи в комментариях.

Также в ролике показали систему строительства и оформления жилья, бытовые конфликты между персонажами с разными характерами, повседневную жизнь и разнообразные социальные механики. Фанаты жанра отметили высокий уровень детализации и большое количество интерактивных возможностей.

После публикации трейлера соцсети и комментарии под видео быстро заполнились сравнениями с The Sims. Один из пользователей под ником mazonc11 после просмотра прокомментировал увиденное так: "Sims, твои дни сочтены".

Отдельно разработчики выложили 45 минут геймплея без монтажа. В этом видео менеджер сообщества Paralives Studio управляет семьей из трех человек, демонстрируя обычный игровой процесс, бытовые сценарии и взаимодействие персонажей в открытом мире.

Когда Paralives станет доступной?

Ранний доступ Paralives стартует уже 25 мая в сервисе Steam для Windows и macOS. Авторы обещают симуляцию полного жизненного цикла персонажей, открытый мир, поддержку модификаций и отсутствие платных DLC.

Как я уже отмечал выше, после нового показа Paralives об игре снова активно заговорили не только фанаты жанра, но и профильная пресса. Многие журналисты называют проект одним из самых амбициозных конкурентов The Sims 4 за последние годы.

Журналист Kotaku Люк Планкетт еще несколько лет назад обратил внимание на систему строительства в игре. В материале о Paralives он поделился собственными впечатлениями.

Проект выглядит как игра о дизайне домов, которую я всегда ждал,

– прокомментировал собственные впечатления Люк.

Отдельно автор похвалил гибкие инструменты редактирования жилья и свободу в создании интерьеров.

У PC Gamer еще после прошлогодней демонстрации геймплея отмечали, что Paralives может избежать главной проблемы многих современных симуляторов жизни – "мертвого" игрового мира. Автор материала Лорен Мортон написала, что после просмотра нового видео стала "осторожно оптимистичной" относительно игры.

По ее словам, даже локальные бытовые сцены в Paralives создают ощущение живого мира и подталкивают игрока к собственным историям:

Похоже, что Paralives дает игроку много мелких зацепок, которые помогают формировать жизнь персонажей и создавать собственные сюжеты,

– прокомментировала она.

Конечно, не обходится и без критики. Журналисты GamesRadar+ обратили внимание, что часть сообщества после прошлогоднего показа осталась обеспокоенной техническим состоянием игры. Некоторые игроки заметили проблемы с анимациями, пустые локации и недостаток активностей в открытом мире.

Сами разработчики также признавали, что игра еще нуждается в доработке. Руководитель проекта Алекс Массе прокомментировал перенос раннего доступа в ноябре 2025 года тем, что "игра не соответствует стандарту, которого команда хотела достичь перед релизом". Впрочем, новые видео демонстрируют, что сейчас почти все эти проблемы удалось решить.

Я, как давний фанат The Sims (а я прошел даже игры, которые выходили на Game Boy Advance), лично считаю, что Paralives остается одним из самых интересных и перспективных симуляторов жизни за последние годы – особенно на фоне слабой конкуренции в жанре и постоянных претензий фанатов к современному состоянию The Sims 4.