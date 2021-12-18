Пародия на Battlefield 2042: у Steam появилась забавная видеоигра Clownfield 2042

В магазине Steam появилась страница видеоигры Clownfield 2042. За разработку проекта отвечает команда Riverside Sports, а в целом это забавная пародия на Battlefield 2042.

Наверное, все поклонники видеоигр знают, каким провалом обернулся релиз долгожданной игры Battlefield 2042. Сначала этот проект получил довольно низкие оценки от критиков, а затем его разгромили игроки, которые были неприятно поражены его техническим состоянием.

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Но на этом проблемы этой многострадальной видеоигры не завершились. Дело в том, что команда энтузиастов c названием Riverside Sports решила создать пародию на Battlefield 2042. Называется она Clownfield 2042, а выйдет на PC уже 31 декабря 2021 года. Стоит отметить, что у этого забавного проекта уже даже появилась личная страница в магазине Steam, поэтому игроки могут добавить его в список желаемого.

Трейлер видеоигры Clownfield 2042: видео

Согласно данным Riverside Sports, Clownfield 2042 – это шутер от первого лица, в котором геймерам нужно будет сражаться не только с врагами, но и с разнообразными багами. Разработчики пообещали, что в игре их будет немало, а исправлять эти ошибки они не собираются, потому что хотят дать геймерам возможность насладиться ими. В то же время авторы отметили, что со временем добавят в видеоигру несколько новых скинов.

В целом в Clownfield 2042 будет три игровые карты, шесть видов оружия и три режима игры: "All Out Clownfare", "Hovercraft Zone" и "Clownfield Gateway". Из интересного еще стоит отметить "сломанную" физику, появление торнадо и простую систему искусственного интеллекта. Также стоит добавить, что информация о многопользовательских режимах игры в Clownfield 2042 пока не появлялась.

Видеоигра Clownfield 2042 / Фото из магазина Steam