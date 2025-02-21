В Steam появилась абсурдная пародия на Assassin's Creed Shadows

На платформе Steam появилась до смешного абсурдная игра под названием Yasuke Simulator, которая является пародией на будущую Assassin's Creed Shadows от Ubisoft.

Пародийный проект позволит геймерам сыграть за афроамериканского самурая Ясуке, информирует 24 Канал.

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Настолько плохо, что даже хорошо

Разработчики с остроумным названием HistoryAccurateDevelopers, представили в цифровом магазине видеоигр от Valve игру Yasuke Simulator – экшн от третьего лица, который даст игрокам шанс примерить роль одного из главных героев Assassin's Creed Shadows.

События проекта будут разворачиваться в 1579 году, но кроме использования традиционного японского оружия, например катаны, Ясуке также сможет разблокировать автоматические винтовки, РПГ или современные автомобили.

При этом создатели игры авторитетно заявляют, что провели исследования, чтобы "обеспечить абсолютно исторически точное изображение" показанного периода.

Трейлер забавы – смотрите ролик

Очевидно, что этот продукт задумывался не как иначе как забавный укор в сторону Ubisoft и спорах о "достоверности" их будущей игры. Кроме того, разработчики признаются, что часть проекта (как вот графика) была создана с помощью искусственного интеллекта.

Интересно, что дата релиза Yasuke Simulator совпадает с датой выхода Assassin's Creed Shadows – обе игры станут доступны 20 марта 2025 года.