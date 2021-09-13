Пасхалка на Халка и намеки на место действия: фанаты разобрали тизер игры Marvel's Wolverine

Студия Insomniac Games представила тизер новой видеоигры с названием Marvel's Wolverine. Казалось, что разработчики почти ничего не показали, правда, геймеры уже нашли сразу несколько интересных зацепок.

Известная студия Insomniac Games во время презентации PlayStation Showcase 2021 анонсировала свою новую видеоигру Marvel's Wolverine, которая посвящена популярному герою с прозвищем Росомаха. Информации об этом проекте очень мало, хотя один из его разработчиков уже отметил, что это будет масштабная игра, которая рассчитана на взрослую аудиторию.

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Но в целом Marvel's Wolverine сейчас находится на ранних этапах разработки, а потому во время этой презентации геймерам показали лишь короткий тизер. Правда, настоящим поклонникам Marvel хватило даже этого, чтобы найти намеки на место действия и сюжет будущей игры.

Тизер видеоигры Marvel's Wolverine: видео

Итак, в этом коротком тизере геймеры нашли сразу четыре интересные зацепки. Слева от главного героя можно заметить меню бара с названием "Princess" ("Принцесса"), а также постер, где есть упоминание о городе Мадрипур. Стоит отметить, что это вымышленный город, который находится в Юго-Восточной Азии. А также можно добавить, что в комиксах этот бар находится именно в Мадрипуре.

Также геймеры заметили повязку для глаза, которая на несколько секунд появилась в тизере. Согласно комиксам, этот герой носил ее, когда инсценировал собственную смерть и скрывался в городе Мадрипур. Поэтому геймеры предполагают, что события будущей видеоигры будут как-то связаны именно с этой серией комиксов.

Из интересного еще стоит отметить автомобильный номер, на котором написано "HLK 181". Дело в том, что это пасхалка на 181 выпуск комикса "Incredible Hulk", в котором дебютировал Росомаха. Напоследок можно еще добавить, что разработчики из Insomniac Games пока даже не указали ориентировочную дату выхода своего проекта.

Зацепки, которые нашли геймеры / Скриншоты из тизера