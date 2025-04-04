Легендарный украинский тренер покинул команду по Counter-Strike 2

Титулованный украинский киберспортивный тренер по Counter-Strike 2 покинул организацию, выступления которой почти стали сенсацией на Perfect World Shanghai Major 2024.

Михаил Благин, более известный поклонникам соревновательного CS2 как kane, прекратил сотрудничество с коллективом футболиста сборной Украины и лондонского Арсенала Александра Зинченко, информирует 24 Канал со ссылкой на соцсети Passion UA.

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Благин снова свободный агент

Passion UA вошла в историю украинского киберспорта, попав на шанхайский Мейджор, имея мононациональный состав исключительно из украинцев.

Хотя там коллектив не смог пробиться в стадию "легенд", поклонники киберспорта ожидали, что эти выступления станут прочным фундаментом для дальнейшего развития организации.

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Однако, после Шанхая выступления Passion UA оставляли желать лучшего, в частности из-за кадровых проблем.

"Мейджорный" состав команды фактически "разобрали на запчасти", ведь Родион "fear" Смык и Дмитрий "jambo" Семера теперь выступают за fnatic.

3 апреля стало известно, что команду покинет и звездный тренер Михаил Благин, который в прошлом был многолетним наставником NAVI и выигрывал PGL Major Kraków 2017.

Пока не известно будет ли продолжать легендарный kane карьеру, или же возьмет паузу в профессиональной деятельности.