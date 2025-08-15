Известная украинская организация распустила состав по Counter-Strike 2
- Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является Александр Зинченко, распустила состав по Counter-Strike 2 после продажи лидеров команды и ухудшения результатов.
- Игроки Владимир "Woro2k" Велетнюк и Алексей "Topa" Топчиенко стали свободными агентами, а Владислав "Kvem" Король, Никита "jackasmo" Скиба и Сергей "DemQQ" Демченко доступны для трансфера, при этом главный тренер и его помощник остаются для перестройки команды.
- Passion UA обещает, что это лишь начало новой главы организации, несмотря на неожиданность для фанатов киберспортивного CS2.
Украинская киберспортивная организация, владельцем которой является футболист Александр Зинченко, объявила о роспуске коллектива по Counter-Strike 2.
Passion UA объявили о перестройке состава, распустив нынешний коллектив, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в X.
Что произошло с командой?
После продажи лидеров коллектива Родиона "fear" Смыка и Дмитрия "jambo" Семеру в fnatic, украинская организация начала тестировать различные подходы к формированию состава.
В апреле команду пополнили опытные DemQQ и Woro2k и тогда дела, казалось, пошли на лад. В определенный момент Passion UA даже занимали 32 строчку в рейтинге Valve и одержали победу на открытом LAN-турнире Glitched Masters, проходившем в Швеции.
Однако на этом прогресс остановился, а результаты резко ухудшились и коллектив упал аж на 48-е место в мировом рейтинге.
Очевидно это стало катализатором изменений, ведь Passion UA объявила о расставании со своим текущим составом по Counter-Strike 2.
Владимир "Woro2k" Велетнюк и Алексей "Topa" Топчиенко были уволены из организации и стали свободными агентами, тогда как Владислав "Kvem" Король, Никита "jackasmo" Скиба и Сергей "DemQQ" Демченко были отправлены на скамейку запасных и доступны для трансфера.
Остаются в рядах организации лишь главный тренер Тиан "T.c" Кортцен и его помощник Лука "Munstur" Иоаницю. Они будут руководить очередной перестройкой команды.
Это не конец истории Passion UA – это начало новой главы,
– утверждают в организации.
Несмотря на все, такая новость стала неожиданностью для украинских поклонников киберспортивного CS2.
Остается только пожелать всем, причастным к ней игрокам, успеха в новых составах и организациях.