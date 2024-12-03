STALKER 2 получил новый патч: что принесли изменения в 1․0․3

3 декабря 2024, 22:01
Читати новину українською
Автор: Михаил Года

Разработчики из GSC Game World продолжают исправлять не слишком удачный релиз STALKER 2. На этот раз патч 1.0.3 приносит ряд исправлений проблем с памятью, багами и некоторыми сюжетными заданиями.

Как сообщает 24 Канал, патч устраняет ряд ошибок, оптимизирует управление и улучшает общий игровой опыт. Игроки уже могут обновить игру, чтобы воспользоваться последними изменениями.

А тем временем В STALKER 2: Сердце Чернобыля заметили известное авто из Гарри Поттера – интересное фото

Основные изменения в патче 1.0.3

Исправление вылетов и утечек памяти

  • Устранены ошибки, связанные с ACCESS_VIOLATION_ERROR.
  • Исправлены причины LowLevelFatalError вылетов.

Оптимизация управления

  • По умолчанию отключено сглаживание и ускорение движения мыши.
  • Обновлены стандартные значения чувствительности мыши: камера – 25%, прицеливание – 15%.

Работа с основными и побочными миссиями

  • Исправлены баги, которые могли препятствовать прохождению таких миссий, как:
    • Поиски былой славыисправлено преследование игрока вне миссии: исправлено преследование игрока вне миссии.
    • На грани: решена проблема с входом в здание.
    • Во имя науки : предотвращено исчезновение: предотвращено исчезновение важного объекта до его использования.
    • Опасные связи : устранена возможность: устранена возможность заблокировать выход.
    • Король горы: ИИ не будет замечать игрока в момент незаметного прохождения.
    • Тяжелый груз : исправлен деспаун NPC после диалога: исправлен деспаун NPC после диалога.
    • Легенды Зоны: NPC больше не будут исчезать после завершения миссии.

Искусственный интеллект (ИИ)

  • Исправлены баги с неестественным растяжением тел мутантов после выстрелов.
  • Устранена проблема с NPC, которые блокировали двери в миссии Возвращение на Террикон.

Баланс

  • Решена проблема с тем, что торговец не продавал определенные виды боеприпасов.

Сохранения

  • Исправлены ошибки, из-за которых могли исчезать сохранения после незапланированной перезагрузки ПК или Xbox.

Читайте на сайте В STALKER 2: Heart of Chornobyl нашли интересную великодку на легендарный момент из Call of Duty

Разработчики выразили благодарность за отзывы, которые помогают улучшать игру, и пообещали продолжать работать над обновлениями, чтобы сделать Зону еще более интересной для исследования.