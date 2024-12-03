STALKER 2 получил новый патч: что принесли изменения в 1․0․3

Разработчики из GSC Game World продолжают исправлять не слишком удачный релиз STALKER 2. На этот раз патч 1.0.3 приносит ряд исправлений проблем с памятью, багами и некоторыми сюжетными заданиями.

Как сообщает 24 Канал, патч устраняет ряд ошибок, оптимизирует управление и улучшает общий игровой опыт. Игроки уже могут обновить игру, чтобы воспользоваться последними изменениями.

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Основные изменения в патче 1.0.3

Исправление вылетов и утечек памяти

Устранены ошибки, связанные с ACCESS_VIOLATION_ERROR.

Исправлены причины LowLevelFatalError вылетов.

Оптимизация управления

По умолчанию отключено сглаживание и ускорение движения мыши.

Обновлены стандартные значения чувствительности мыши: камера – 25%, прицеливание – 15%.

Работа с основными и побочными миссиями

Исправлены баги, которые могли препятствовать прохождению таких миссий, как: Поиски былой славыисправлено преследование игрока вне миссии: исправлено преследование игрока вне миссии. На грани: решена проблема с входом в здание. Во имя науки : предотвращено исчезновение: предотвращено исчезновение важного объекта до его использования. Опасные связи : устранена возможность: устранена возможность заблокировать выход. Король горы: ИИ не будет замечать игрока в момент незаметного прохождения. Тяжелый груз : исправлен деспаун NPC после диалога: исправлен деспаун NPC после диалога. Легенды Зоны: NPC больше не будут исчезать после завершения миссии.



Искусственный интеллект (ИИ)

Исправлены баги с неестественным растяжением тел мутантов после выстрелов.

Устранена проблема с NPC, которые блокировали двери в миссии Возвращение на Террикон.

Баланс

Решена проблема с тем, что торговец не продавал определенные виды боеприпасов.

Сохранения

Исправлены ошибки, из-за которых могли исчезать сохранения после незапланированной перезагрузки ПК или Xbox.

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Разработчики выразили благодарность за отзывы, которые помогают улучшать игру, и пообещали продолжать работать над обновлениями, чтобы сделать Зону еще более интересной для исследования.