STALKER 2 получил новый патч: что принесли изменения в 1․0․3
Разработчики из GSC Game World продолжают исправлять не слишком удачный релиз STALKER 2. На этот раз патч 1.0.3 приносит ряд исправлений проблем с памятью, багами и некоторыми сюжетными заданиями.
Как сообщает 24 Канал, патч устраняет ряд ошибок, оптимизирует управление и улучшает общий игровой опыт. Игроки уже могут обновить игру, чтобы воспользоваться последними изменениями.
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Основные изменения в патче 1.0.3
Исправление вылетов и утечек памяти
- Устранены ошибки, связанные с ACCESS_VIOLATION_ERROR.
- Исправлены причины LowLevelFatalError вылетов.
Оптимизация управления
- По умолчанию отключено сглаживание и ускорение движения мыши.
- Обновлены стандартные значения чувствительности мыши: камера – 25%, прицеливание – 15%.
Работа с основными и побочными миссиями
- Исправлены баги, которые могли препятствовать прохождению таких миссий, как:
- Поиски былой славыисправлено преследование игрока вне миссии: исправлено преследование игрока вне миссии.
- На грани: решена проблема с входом в здание.
- Во имя науки : предотвращено исчезновение: предотвращено исчезновение важного объекта до его использования.
- Опасные связи : устранена возможность: устранена возможность заблокировать выход.
- Король горы: ИИ не будет замечать игрока в момент незаметного прохождения.
- Тяжелый груз : исправлен деспаун NPC после диалога: исправлен деспаун NPC после диалога.
- Легенды Зоны: NPC больше не будут исчезать после завершения миссии.
Искусственный интеллект (ИИ)
- Исправлены баги с неестественным растяжением тел мутантов после выстрелов.
- Устранена проблема с NPC, которые блокировали двери в миссии Возвращение на Террикон.
Баланс
- Решена проблема с тем, что торговец не продавал определенные виды боеприпасов.
Сохранения
- Исправлены ошибки, из-за которых могли исчезать сохранения после незапланированной перезагрузки ПК или Xbox.
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Разработчики выразили благодарность за отзывы, которые помогают улучшать игру, и пообещали продолжать работать над обновлениями, чтобы сделать Зону еще более интересной для исследования.