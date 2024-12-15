Илон Маск давно не скрывает своей любви к видеоиграм и даже хвастался статусом одного из лучших игроков DIablo 4 в мире, информирует 24 Канал.

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Слишком крутой для этой игры

На этот раз в своем профиле X (бывший твитер), миллиардер поделился забавной ситуацией из другого хитового проекта.

Речь о Path of Exile 2, которая произвела настоящий фурор в Steam и является весьма похожей на любимую Маском Diablo.

Трейлер игры – смотрите видео

Итак, известный геймер выложил скриншот, где было написано, что его выбросило игровой из сессии из-за того что он выполнил "слишком много действий слишком быстро".

То есть, игра подумала, что Маск или использует мошеннические методы (макрос) или же вообще бот, а не живой игрок, а всё из-за его мастерства в проекте.

Маск остался удивлен этим случаем и заявил, что надеется на то, что разработчики исправят эту "проблему" в ближайших патчах.