Согласно данным SteamDB, сиквел превзошел свою предшественницу, Path of Exile, пиковое количество одновременных игроков которой составляло 229 000 за 11 лет существования, сообщает 24 Канал. Примечательно, что Path of Exile 2 опередила другие крупные игры, такие как Valheim (502 000), Terraria (489 000) и Marvel Rivals (480 000).

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Не простой старт и реакция сообщества

Запуск раннего доступа к Path of Exile 6 декабря ознаменовался нестабильной работой серверов, длинными очередями на вход и проблемами с соединением. Однако разработчики игры, Grinding Gear Games, быстро отреагировали, решив большинство основных проблем в течение 24 часов.

Несмотря на начальные неудачи, игра получила положительный отзыв от сообщества. За первые выходные пользователи Steam оставили более 37 000 отзывов с общей оценкой 81%, которые были отнесены к категории "очень положительных".

Что нового в Path of Exile 2

В отличие от бесплатной модели оригинальной Path of Exile, доступ к Path of Exile 2 Early Access пока является платным. Игра доступна на ПК (через Steam, Epic Games Store и отдельный клиент), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Однако, как только игра выйдет из раннего доступа, она перейдет на модель free-to-play, подобную своей предшественнице.

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Ранний успех Grinding Gear Games с Path of Exile 2 доказывает неизменную популярность франшизы, которая уже давно стала культовой. Фанаты с нетерпением ждут дальнейших улучшений и полноценный выход игры, а значит в будущем нас может ждать больше рекордов.