В Steam появится хардкорный соулслайк по правилам шахмат – Pawned Souls

В сети набирает популярность новый проект Pawned Souls, который сочетает хардкорный игровой процесс в стиле Dark Souls с классическими шахматными правилами.

Инди-разработчики вновь удивили геймеров необычной концепцией, соединив соулслайк и одну из самых известных настольных игр в мире в интересном анонсе, сообщает 24 Канал.

И каждая пешка – это, по сути, ферзь.

Главная особенность Pawned Souls заключается в том, что игрок управляет единственной пешкой на шахматной доске.

Персонаж передвигается вперед и наносит удары исключительно по диагонали, следуя строгим правилам классических шахмат. В то же время разработчики добавили механику парирования и уклонения, что делает динамику боев похожей на популярные хардкорные экшены.

Чтобы "пройти" доску и получить заветное повышение до ферзя, игрокам предстоит одолеть всех противников. Игра предлагает как одиночный режим, так и возможность прохождения в онлайн-кооперативе или за одним экраном в режиме разделенного дисплея.

Тизер игры: смотрите видео

Каждый тип врага в Pawned Souls воспроизводит реальные шахматные ходы. Обычные пешки совершают атаки на одну клетку по диагонали, а кони способны перепрыгивать через препятствия и наносить удары по траектории буквы "Г".

Слоны проводят атаку с дальнего расстояния по диагонали и выпускают специальные снаряды. Наибольшую угрозу для игрока представляют ладьи и ферзь. Ладьи совершают дальнобойные линейные атаки и удары по площади, тогда как ферзь действует чрезвычайно быстро и агрессивно, нанося урон почти со всех углов.

Даже несмотря на ограниченную систему действий пешек, правильный расчет таймингов позволяет одолеть самых сильных соперников.

Геймеры встретили анонс с большим восторгом и юмором. В соцсетях даже шутят о том, что мир получил "Шахматы 2" раньше, чем вышла GTA 6.

Некоторые игроки также отмечают, что уже опробовали бесплатную демоверсию проекта на платформе itch.io.

Официальный релиз Pawned Souls запланирован на третий квартал 2027 года.