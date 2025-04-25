Глава G2 прокомментировал слухи о подписании украинской легенды Counter-Strike

Генеральный менеджер G2 Esports Альбан Дешелотт прокомментировал возможный переход в состав Counter-Strike 2 легендарного украинского киберспортсмена.

После трансфера m0NESY в Falcons, организация G2 получила немалые средства на перестройку своего состава по CS2, после чего туда почти мгновенно начали сватать Александра "s1mple" Костылева, информирует 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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Украинец – не вариант для "самураев"

Эти слухи быстро опроверг CEO "самураев" Альбан "Stilgar" Дешелотт.

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В разговоре с журналистами HLTV, генеральный менеджер G2 сообщил, что ранее, во времена расцвета карьеры Костылева, это было бы возможным сценарием, но по состоянию на сейчас Stilgar сомневается в его "преданности" Counter-Strike 2, а также отмечает немолодой для индустрии возраст.

Это был бы бешеный хайп и было бы очень интересно для нашей маркетинговой команды, но мы принимаем решение в первую очередь учитывая соревновательную сторону дела,

– говорит Дешелотт.

Фрагмент разговора – смотрите видео

Зато глава G2 сообщил, что новый состав с CS2 будет строиться вокруг уже имеющихся игроков: malbsMd и HeavyGod. Однако он не стал вдаваться в подробности насчет остального коллектива.

Как было доказано после ухода NiKo, мы не можем заменить m0NESY просто добавив другого игрока. Он имел слишком большое влияние. Никто на планете, кроме, возможно, ZywOo, не может его заменить. Мы уже работаем над изменениями, но цель заключается в реинвестировании и перестройке, даже если изменения не произойдут за одну ночь,

– говорит Альбан.

В конце концов, перед G2 теперь стоит задача не ударить лицом в грязь на BLAST.tv Austin Major 2025, а потом можно будет постепенно работать над новым проектом.