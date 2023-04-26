Необычную акцию придумали в Израиле, где пережившие Холокост погрузились в воспоминания, играя в Call of Duty с популярными стримерами и блогерами.

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Геноцид европейских евреев во время Второй мировой войны, совершенный нацистской Германией, унес жизни (по разным оценкам) около шести миллионов человек, что делает его одним из самых страшных преступлений в истории человечества.

Несмотря на это, все больше молодых людей не знают о зверствах нацистов.

В отчете израильского рекламного агентства McCann отмечено, что 76% израильских подростков никогда не встречали переживших Холокост, а 48% евреев в возрасте 18-29 лет, например, не знают ничего о резне в Бабьем Яру.

Пытаясь рассказать о Холокосте более доступно для так называемого "поколения Z", инициатива Zikaron Baslon совместно с теми же McCann придумали благотворительную акцию, используя одну из игр Call Duty как катализатор.

Трейлер инициативы: видео

В рамках "Борьбы за память" пять израильских инфлюенсеров играли в кампанию Call of Duty: WWII под запись, сидя рядом с пережившими Холокост.

Проходя сюжетную кампанию, каждый из выживших рассказывал свои истории связанные с событиями игры.

В дополнение к опубликованным на ютубе и в тиктоке видео, "Борьба за память" также появится в виде документального сериала, состоящего из нескольких 15-минутных расширенных версий каждого разговора, а выйдет все это на платформе Amazon Prime Video.