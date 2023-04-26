Незвичайну акцію вигадали в Ізраїлі, де ті, хто пережив Голокост поринули у спогади, граючи у Call of Duty з популярними стрімерами та блогерами.

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Геноцид європейських євреїв під час Другої світової війни, здійснений нацистською Німеччиною, забрав життя (за різними оцінками) близько шести мільйонів осіб, що робить його одним з найстрашніших злочинів в історії людства.

Попри це, все більше молодих людей не знають про звірства нацистів.

У звіті ізраїльської рекламної агенції McCann зазначено, що 76% ізраїльських підлітків ніколи не зустрічали тих, хто пережив Голокост, а 48% євреїв у віці 18-29 років, наприклад, не знають нічого різанину в Бабиному Яру.

Намагаючись розповісти про Голокост більш доступно для так званого "покоління Z", ініціатива Zikaron Baslon спільно з тими ж McCann вигадали благодійну акцію, використовуючи одну з ігор Call Duty як каталізатор.

Трейлер ініціативи: відео

У рамках "Боротьби за пам'ять" п'ять ізраїльських інфлюенсерів грали в кампанію Call of Duty: WWII під запис, сидячи поруч із тими, хто пережив Голокост.

Проходячи сюжетну кампанію, кожен із тих, хто вижив, розповідав свої історії пов'язані з подіями гри.

На додачу до опублікованих на ютубі та в тіктоці відео, "Боротьба за пам'ять" також з'явиться у вигляді документального серіалу, що складатиметься з кількох 15-хвилинних розширених версій кожної розмови, а вийде усе це на платформі Amazon Prime Video.