Бразилец KSCERATO создал самый зрелищный момент шанхайского Мейджора по CS 2 – захватывающее видео

Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 получил момент, который будет претендовать на лучший хайлайт турнира. Им стал фантастический "эйс" от бразильского игрока KSCERATO.

Elimination Stage шанхайского "Мейджора" в самом разгаре и команды все чаще дарят поклонникам киберспорта захватывающие моменты, информирует 24 Канал.

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KSCERATO зажег на Mirage

В удивительно напряженном матче между бразильским коллективом Furia и французской Team Vitality было немало интересных раундов, но один точно запомнится фанатам Counter-Strike 2 надолго.

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При счете 10:10 на карте Mirage, KSCERATO решил продемонстрировать удивительно агрессивную оборону точки B и зашел в дым соперников.

Это стало неожиданностью для игроков Vitality, а дальше Кайке Керато (настоящее имя спортсмена – 24 Канал) продемонстрировал убийственное хладнокровие и бешеный скилл, обезвредив всех пять оппонентов самостоятельно.

Удивительный раунд от бразильца – смотрите видео

К большому сожалению, даже такой магии не хватило бразильцам, чтобы одолеть ZywOo и компанию.

Furia уступила 13:16 в овертаймах, но момент славы KSCERATO смело можно назвать самым зрелищным хайлатом на Perfect World Shanghai Major по состоянию на данный момент.