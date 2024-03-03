Поклонник Baldur's Gate 3 сменил пол популярным героям игры – невероятные фото

Креативный фанат RPG Baldur's Gate 3 от Larian Studios взял на себя смелость представить как выглядели бы одни из самых популярных персонажей игры, если бы они были противоположного пола.

Одно из самых больших достоинств Baldur's Gate 3 – это ее продуманные персонажи, каждый из которых способен как влюбить в себя геймеров, так и заставить их себя ненавидеть.

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Понятно, что неотъемлемой чертой героев является их внешность и пол.

Но всегда же интересно как все могло быть в каком-то параллельном мире, правда же? Так, один фанат игры уже представлял, как могли бы выглядеть Карлак и Лей'зель, если бы были людьми.

Теперь, еще один энтузиаст и пользователь Reddit под ником blue-flu решил взглянуть, какой была бы женская версия импозантного вампира Астариона.

Если бы Астарион был девушкой / Фото с Reddit

Следует отметить, что поклонникам BG 3 изрядно пришлось по вкусу такое перевоплощение, а пост с изображением набрал более 12 тысяч лайков.

Многие геймеры в комментариях даже выразили желание увидеть модификацию, которая заменила бы модель героя в игре на подобную.

Кроме того, blue-flu также представил на рассмотрение публики мужскую версию загадочной Шэдоухарт, которая, впрочем, понравилась сообществу гораздо меньше.

Шэдоухарт в теле мужчины / Фото с Reddit

Так или иначе, с момента релиза Baldur's Gate 3 поклонники нашли множество уникальных способов показать свою страсть к проекту, поэтому не удивимся если вскоре действительно появятся модификации, которые устроят гендерную революцию в игре Larian Studios.