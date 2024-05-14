Поклонники Rockstar ждали этого 14 лет: геймеры заметили важное изменение на сайте компании

Фанаты студии Rockstar уверены, что разработчики готовят неожиданный анонс на который геймеры ждали долгих 14 лет, а все из-за изменений на сайте компании.

Rockstar нечаянно дала геймерам понять, что вскоре может состояться анонс Red Dead Redemption для ПК.

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18 мая приключенческий вестерн от именитых разработчиков будет праздновать свое 14-летие. Еще в августе 2023 года Rockstar осчастливили фанатов франшизы "осовремененной" версией оригинальной игры для Switch и PS4, но проигнорировали ПК.

Это изрядно расстроило сообщество ПК-геймеров, ведь те умоляли разработчиков о порте первой RDR буквально с момента ее релиза.

Трейлер "обновленной" RDR – смотреть видео

Как утверждается, ждать осталось недолго. 13 мая Rockstar обновили сайт, добавив в его код удивительно интересные маркетинговые строки, что быстро подметили внимательные геймеры и поделились находкой в X (бывшем твиттере).

Путешествие по разветвленным просторам американского запада и Мексики в Red Dead Redemption и ее компаньоне зомби-хороре Undead Nightmare, теперь доступны на ПК, – говорится в одной из строк.

Очевидно, это указывает на то, что RDR1 и ее известное дополнение Undead Nightmare вскоре появятся на ПК.

Учитывая время в которое появилось это интригующее изменение, большинство геймеров сходится во мнении, что официальный анонс можно ожидать уже в эту субботу, 18 мая, аккурат в "день рождения" проекта.