Быстро надоедают: появились первые отзывы о природных катаклизмах в Battlefield 2042

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился интересной информацией о Battlefield 2042. Он пообщался с тестерами, которые рассказали немало интересного о природных катаклизмах в этой игре.

В начале июня студия DICE представила новую часть в очень популярной серии Battlefield. Тогда разработчики особо отмечали появление природных катаклизмов, которые будут существенно влиять на игровой процесс.

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Казалось, что такая интересная механика может очень разнообразить привычный геймплей, а также привнести эффект неожиданности. Правда, первые тестеры видеоигры Battlefield 2042 пока отмечают обратное. Подобной информацией поделился известный инсайдер Том Хендерсон, который уже неоднократно "сливал" правдивую информацию о Battlefield 2042.

Том отметил, что смог пообщаться сразу с несколькими тестерами этой видеоигры. Эти геймеры сошлись во мнении, что природные катаклизмы действительно делают разнообразнее игровой процесс, но только сначала. В целом они быстро надоедают, а также разрушают привычный геймплей этой видеоигры. Тестеры отмечают, что они возникают очень часто, а также негативно влияют на игровую карту. Также важно добавить, что речь идет только о торнадо, то есть с другими природными катаклизмами ситуация может быть лучше.

Правда, также Том отметил, что разработчики могли намеренно увеличить частоту появления природных катаклизмов, чтобы собрать больше информации о работе новой игровой механики. Инсайдер добавил, что до выхода видеоигры ситуация может измениться, так как представители студии DICE еще работают над балансом этого элемента.

Напоследок стоит отметить, что новая информация об игре Battlefield 2042 должна появиться уже 22 июля, поскольку именно на это число запланирована конференция EA Play Live. А релиз видеоигры состоится уже 22 октября на PC (Steam, EGS и Origin), PlayStation и Xbox.

Геймплейный трейлер видеоигры Battlefield 2042 – видео