Первый блин комом: провальный старт новой карты для Call of Duty: Warzone

У Call of Duty: Warzone появилась карта Кальдера, а также стартовал первый сезон. Правда, разработчики добавили в игру не только новый контент, но и немало технических недостатков.

Вчера состоялся официальный релиз новой карты для видеоигры Call of Duty: Warzone, а также стартовал ее первый совместный сезон вместе с Call of Duty: Vanguard. Разработчики долго готовились к этому событию, правда, все сразу же пошло не по их плану.

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Стоит начать с того, что на прошлой неделе в сети появилась одна очень интересная новость о Raven Software – студии, занимающейся поддержкой Call of Duty: Warzone. Согласно данным The Washington Post, руководство этой студии уволило почти треть тестировщиков, хотя раньше обещало повысить им зарплату. Такое решение не понравилось другим отделам Raven Software, поэтому уже в начале этой недели они вышли на забастовку.

И на фоне всего этого выходит новая карта для Call of Duty: Warzone, которую геймеры сразу же раскритиковали. Поклонники королевской битвы отмечают, что после ее выхода игра работает некорректно, а хуже всего, что пишут об этом игроки со всех платформ. Геймеры жалуются на разные баги, визуальные артефакты, постоянные вылеты, плохую производительность и проблемы с серверами. А поклонники консолей даже добавляют, что им нужно часто повторно устанавливать это обновление для Call of Duty: Warzone.

Разработчики из Raven Software уже знают об этих проблемах. В своем твиттере они написали, что сейчас активно работают над исправлением всех этих недостатков. Также разработчики делятся методами решения некоторых проблем в этой соцсети.

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