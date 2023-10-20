Сюжет первого трейлера GTA VI попал в сеть – что ждет геймеров

Геймер с собственным надежным источником в Rockstar рассказал широкой публике сюжет первого трейлера GTA VI, вспомнив песню, которая будет в нем играть и даже сказав когда именно ждать появления видео.

Долгожданный трейлер GTA 6 может появиться уже к концу октября, согласно информации геймера, предоставившего серьезное доказательство своей осведомленности о планах Rockstar.

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В посте на одном из разделов Reddit – "GamingLeaksAndRumours", пользователь под ником FollowTheDamnLeakCJ заявил, что владеет обширной информацией о будущем трейлере GTA 6.

По словам геймера, его жена работает в Rockstar в такой должности, которая позволила ей увидеть трейлер до мировой премьеры. И что самое интересное, пользователь подтвердил факт трудоустройства жены в приватном чате с модератором этого сабредита.

Это не окончательно, но, безусловно, надежнее, чем другие публикации без источников. Это изображение внутренней коммуникации в Rockstar, показывающее, что его жена на самом деле является сотрудником студии, – рассказал модератор.

Итак, по словам FollowTheDamnLeakCJ, первый трейлер долгожданной GTA 6 выйдет уже к концу октября, а покажут в нем следующее:

Трейлер начинается без какой-либо музыки, только звуки природы. В кадре – аллигатор, а снаружи все напоминает RDR2, пока над хищником не пролетает самолет и тот ныряет под воду.

Появляется лого Rockstar Studios Presents и начинает играть песня "That's All" от группы Genesis

Под нее начинается демонстрация кадров жизни Вайс-Сити: гламурные автомобили и ночные клубы.

Толстяк в гавайской рубашке отдыхает у бассейна и обмахивается веером и при этом ОЧЕНЬ потеет.

Наконец-то появляются Джейсон и Люсия (главные герои игры, если верить многочисленным предыдущим истокам – ред.), которые проезжают мимо пляжа в кабриолете. В то же время в воде кто-то занимается серфингом.

Короткий кадр болельщиков с разрисованными лицами, шумящими на футбольном стадионе.

В следующий момент Люсия едет верхом на коне вдоль шоссе, а ее преследует вертолет полиции.

Джейсон в майке с джойнтом или сигаретой, сидит на квадроцикле.

Джейсон и Люсия в потрепанном мотеле, нацеливают друг на друга оружие, а уже в следующем кадре катаются вместе на американских горках.

Талисмана парка развлечений – парня, одетого во фламинго, бьет в живот какой-то ковбой.

Джейсон и Люсия грабят маркет, а продавец медленно тянется к пистолету под стойкой.

Много коротких кадров: полицейская машина врезалась в баррикаду, а полицейский вылетел из лобового стекла; Джейсон и Люсия идут мимо проституток и заходят в темный ночной клуб; Джейсон на гидроцикле; Джейсон продает наркотики, Люсия кричит на кого-то, а затем бьется головой о перила; кто-то забрасывает удочку; деньги сыплются на людей, танцующих в переполненном клубе.

Джейсон и Люсия за укрытием в перестрелке в том, что выглядит как здание Космического центра Кеннеди.

Джейсон говорит: "Это безумие. Что ты готова потерять?" Люсия отвечает: "Мы пережили достаточно. Нам нечего терять".

Финальный кадр пляжа, лодка несется мимо камеры и на экране появляется надпись Grand Theft Auto VI.

Конечно, это все не нужно воспринимать за чистую монету, ведь всем известно, как анонимы в Интернете любят придумывать то, чего не существует.

Однако, правда это или нет мы узнаем совсем скоро, ведь октябрь уже стремительно подходит к концу.