Турнир PGL Belgrade 2025 не будет иметь этапа квалификаций: как будут искать участников

Будущий турнир PGL Belgrade 2025 пройдет без традиционных квалификаций. В этом материале рассказываем, как организаторы будут выбирать команды, почему изменили традиционный подход и что это значит для участников.

Никаких отборов

PGL Belgrade 2025 начнется еще не скоро – пока даты проведения установлены с 25 октября по 2 ноября. Турнир предложит призовой фонд в размере 625 000 долларов, что можно считать средним уровнем, по сравнению с миллионными призами на других событиях. Количество команд остается на привычном уровне, но ни одна из них не будет соревноваться за право попасть на Belgrade Arena в Сербии, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление организаторов.

Смотрите также Невероятное мастерство: лучшие моменты PGL Bucharest 2025 по Counter-Strike 2

Зато, как пишет PGL, все 16 команд "получат прямые приглашения". Они будут основываться исключительно на основе Valve Regional Standings (VRS), то есть рейтинга компании Valve, которая разработала и поддерживает Counter-Strike 2.

Это решение означает полный отказ PGL от отборочных этапов на своих турнирах, хотя еще в начале 2025 года они проводили квалификации в Клуж-Напоке, Бухаресте и Астане. Теперь же курс изменился – и эта тенденция получит продолжение в 2026 году: первый турнир нового года, PGL Cluj-Napoca 2026, также будет принимать только команды с высокими показателями в VRS.

Такой формат распределения слотов четко демонстрирует новое направление развития турнирной сцены – с акцентом на рейтинги, а не открытые квалификации. Это упрощает систему для организаторов и зрителей, но в то же время усложняет путь для молодых и менее известных команд.

Особенно это ударит по представителям небольших регионов, которые раньше могли пробиться на большой турнир лишь благодаря успешному выступлению в квалификациях, но теперь вынуждены надеяться лишь на стабильный рейтинг VRS.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!