Невероятное мастерство: лучшие моменты PGL Bucharest 2025 по Counter-Strike 2

Турнир PGL Bucharest 2025 по Counter-Strike 2 определил триумфаторов, которые забрали главный приз в 200 тысяч долларов. Самые зрелищные моменты соревнования – в материале.

Трофей PGL Bucharest 2025 отправился в копилку коллектива Falcons, но настоящими победителями стали зрители, которые имели удовольствие наблюдать ряд зрелищных киберспортивных моментов, сообщает 24 Канал.

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Вот так должен играть снайпер в нападении

Бразильский "авапер" saadzin из коллектива Legacy продемонстрировал невероятно агрессивную игру на Nuke и поразил зрителей "эйсом" за сторону террористов. Вероятно, после этого эпизода многим командам следует пересмотреть собственную стратегию использования снайпера.

Удивительный раунд от снайпера: смотрите видео

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Идеальная защита "банана" от бразильцев

Бразильские коллективы почему-то традиционно хорошо играют карту Inferno. В частности, лишний раз это подтвердил paiN baguzera, который просто идеально защитил точку B от "набега" оппонентов из Falcons.

Зрелищный "эйс" в защите: посмотрите видео

NiKo продолжает возвращение на вершину

Босниец продолжает набирать невероятную форму перед крупнейшими турнирами в году, а его идеальный клатч 1 против 3 на карте Train заставил многих поклонников Counter-Strike вспомнить, почему именно Ковач когда-то считался главным конкурентом s1mple.

Разобрался, как профессор: посмотрите ролик

Ловкий не только с AWP

Уже знакомый нам saadzin оказался искусным игроком Nuke не только со снайперской винтовкой и в атаке. На этот раз он с помощью коллеги уверенно закрыл выход Astralis на "рампу", сделав еще один зрелищный эйс.

Неудержимый Famas: смотрите ролик

Снова Ковач делает все сам

Если кто-то устал от фантастических моментов в исполнении Нико Ковача, то имеем для них плохие новости – похоже, это не закончится в ближайшее время. Очередной удивительный клатч для боснийца и выигранный раунд для Falcons.

Нико ведет "соколов" вперед: смотрите видео

Кстати, от Ковача не спасет даже дым, как это наглядно показал момент из матча против The MongolZ.

NiKo достанет вас всюду: посмотрите ролик

Классический монгольский ниндзя

Хотя Mzinho в том поединке все же удалось провернуть подобный трюк и выиграть раунд, обезвредив бомбу в дыму, но произошло это тогда, когда Ковач уже не мог выручить Falcons.

Ниндзя-разминирование от The MongolZ: смотрите ролик

cadiaN сам не понял, как так произошло

Удивительно быстрый "эйс" Каспера Мьоллера на Dust 2 удивил даже его самого, ведь он, как и зрители, не до конца понял замысел соперников и то, как ему удалось убить их всех с одной обоймы.

Молниеносный "эйс" от cadiaN: посмотрите видео

Момент, который хочется запомнить или забыть

Парадоксально, но когда одной из команд удается выиграть карту с сухим счетом 13:0, то это всегда памятное событие, а вот их оппонентам, как правило, хочется забыть это, как страшный сон. Так и случилось, когда FaZe не оставили шансов 3DMAX на четверть финальном Anubis.

Последний раунд "сухой" игры: смотрите ролик

Ковач, Ковач и снова Ковач

Даже в гранд-финале NiKo было не остановить, в конце концов именитый босниец помог своему коллективу Falcons одержать уверенную победу над G2 (3:0) и завоевать такой важный первый трофей для обновленного состава.

Уверенная игра NiKo в финале: смотрите видео

Поднятие трофея от Falcons: посмотрите ролик