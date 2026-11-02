Наконец-то стали известны все команды, которые примут участие в PGL Major Singapore
Организаторы определили все 32 команды PGL Major Singapore. Второй мейджор 2026 года по Counter-Strike пройдет с 24 ноября по 13 декабря, а состав окончательно сформировали после последних LAN-турниров.
Кто получил путевки?
Приглашения закрывались 2 ноября по рейтингу VRS. В последний день оставалось лишь одно свободное место. Судьба HOTU уже не зависела от них самих после поражения 1win в финале турнира, проходившего в России. Это открыло путь для 100 Thieves, которые выиграли FiRe Last Chance в Буэнос-Айресе и взяли 18-ю европейскую путевку, пишет HLTV.
Новичками стали четыре коллектива: 100 Thieves, DENDELE, 1win и BC.Game. DENDELE выступает в составе бывшей команды Sharks.
В Америке последнюю путевку завоевала Wildcard. Она драматично обыграла NRG в четвертьфинале FiRe Last Chance. В Азии последнее место досталось Lynn Vision. Это произошло после того, как TYLOO отказалась от участия в HyperX Retake Season 13 в Лиссабоне еще до плей-офф.
Когда и где пройдет турнир?
Призовой фонд PGL Major Singapore составляет 1,25 миллиона долларов. Плей-офф пройдет в Singapore Indoor Stadium. Турнир завершится гранд-финалом в формате best-of-five, то есть серии до трех побед. Ему будет предшествовать матч за третье место.
Кто едет в Сингапур?
На стадии 3 стартуют MOUZ, Aurora, BETBOOM, FURIA, Vitality, Spirit, Falcons и Legacy.
На стадии 2 сыграют FUT, Natus Vincere, 1win, MIBR, Nemiga, G2, Astralis и The MongolZ.
На этапе 1 выступят Ninjas in Pyjamas, HEROIC, Eternal Fire, Liquid, M80, Imperial, BC.Game, FlyQuest, PARIVISION, FaZe, 100 Thieves, 9z, DENDELE, Wildcard, Chinggis Warriors и Lynn Vision.