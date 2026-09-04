PGL Masters Bucharest 2026 объявил о приглашениях: кто из украинцев примет участие в турнире

Организаторы турнира PGL Masters Bucharest 2026 объявили названия команд, которые будут соревноваться в закрытых отборочных матчах. У украинских поклонников киберспорта есть особый повод следить за соревнованиями, ведь среди претендентов на участие оказалась отечественная команда B8, а еще одну команду пригласили сразу без отборочных матчей.

Путь в Бухарест

Это масштабное киберспортивное мероприятие пройдет в Румынии с 24 по 31 октября 2026 года. Лучшие команды мира разыграют призовой фонд в размере 1 миллиона 250 тысяч долларов, пишет HLTV.

Организаторы уже разослали приглашения большинству топовых команд мира, и почти все звезды подтвердили свое участие. Единственным исключением стала команда Falcons, которая отказалась от выступления на турнире.

Кто будет бороться в квалификациях

Перед основным турниром организаторы проведут серию отборочных соревнований. Сначала команды сыграют в открытых квалификациях, которые состоятся 3 – 6 сентября 2026 года. Эти матчи определят команды, которые пройдут в закрытый этап. В частности, в Европе, Северной и Южной Америке разыграют по четыре вакантных места, а в Азии и Океании – по два места.

Закрытые отборочные соревнования начнутся уже 9 сентября 2026 года. В Европе и Америке они продлятся до 12 сентября 2026 года, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе завершатся финальным этапом 13 сентября 2026 года. Только один победитель из каждого из четырех регионов закрытых отборочных турниров получит заветную путевку на LAN-финал в Румынию.

Участники закрытых отборов и подтвержденные команды

Украинская организация B8 получила приглашение на европейскую закрытую квалификацию. Вместе с ней там выступит и команда Inner Circle, которая недавно обыграла саму Vitality на BLAST Open Porto. В этом же регионе будут соревноваться Ninjas in Pyjamas и Nuclear TigeRES.

В других регионах приглашения также получили известные команды. Например, в Океании сыграют FlyQuest и LFO 8, в Восточной Азии будут соревноваться TYLOO и 5star, а в Западной Азии – DEPO и Legion. Несмотря на жесткую конкуренцию, каждая из этих команд будет пытаться вырвать единственный билет на главное событие года.

Организаторы также подтвердили участие нескольких известных клубов, которые пропустят квалификации и сразу попадут на турнир. Среди них – Natus Vincere, Vitality, G2, Legacy, FUT, MOUZ, FURIA, 9z, The MongolZ, а также российские BETBOOM и Spirit.