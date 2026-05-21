Авторы Machinarium выпустили странную антиутопию из картона – в Steam ее уже называют шедевром
- Студия Amanita Design выпустила новую игру Phonopolis, которая получила высокие оценки за уникальный художественный стиль, интерактивность и атмосферный саундтрек.
- Phonopolis рассказывает об антиутопическом картонном мире, где игроки должны противостоять тоталитарному режиму, и уже доступна в Steam со скидкой.
Студия Amanita Design выпустила новую приключенческую головоломку Phonopolis - мрачную историю о картонном мегаполисе, контроле сознания и герое, который не подчиняется системе. В Steam новинка уже получила очень высокие оценки от игроков.
После нескольких лет разработки авторы Machinarium, Samorost, Botanicula и Chuchel представили свою новую игру – Phonopolis. На этот раз чешская студия решила отойти от сказочных и сюрреалистических миров в сторону антиутопии с выразительными политическими мотивами, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также У фанатов The Sims появился новый фаворит – свежий геймплей Paralives наделал шума
Почему Phonopolis называют одной из самых оригинальных головоломок года?
События игры разворачиваются в Фонополисе – странном мегаполисе, построенном из картона и бумаги. Городом руководит безжалостный Лидер, который постепенно превращает жителей в бездумных исполнителей собственной воли ради "великой цели".
Главный герой – молодой мусорщик Феликс – оказывается единственным, на кого не действуют приказы режима. Именно ему придется противостоять системе и остановить планы автократа.
Это было не только художественным решением. Материал символизирует хрупкость и искусственность тоталитарной утопии,
– комментируют в Amanita Design выбор картона как основы для всего мира.
Практически все объекты сначала создавались вручную на бумаге, после чего их оцифровывали и переносили в трехмерное пространство.
Авторы также не скрывают литературных источников вдохновения. Сюжет и атмосфера игры отсылают к творчеству Карел Чапек и Джордж Оруэлл – писателей, которые много работали с темами авторитаризма, контроля общества и дегуманизации.
Трейлер Phonopolis – смотреть видео:
Геймплей Phonopolis построен вокруг постоянного взаимодействия с окружением. Игрокам придется вращать стены, передвигать пол, управлять механизмами и даже рвать бумажные элементы декораций. В студии отмечают, что каждая загадка создавалась индивидуально и без повторов, а все механики органично вплетены в мир игры.
Первые отзывы в Steam оказались очень положительными. На момент релиза игра получила 96 % положительных оценок на основе нескольких десятков рецензий пользователей. Игроки особо отмечают художественный стиль, атмосферный саундтрек, юмор и высокую интерактивность мира.
Очередной шедевр Amanita. Они снова превзошли саму себя,
– прокомментировал проект игрок под ником Maxim_L.
Впрочем, без критики не обошлось. Часть пользователей жалуется на слишком навязчивое закадровое сопровождение, которое постоянно комментирует действия игрока. Некоторые покупатели считают, что такая особенность быстро начинает раздражать и мешает прохождению.
Сейчас Phonopolis доступна на PC через Steam, где продается со скидкой -10% и стоит 404 гривны. Игру также можно приобрести в EGS и GOG.
Как создавали Phonopolis?
Разработка Phonopolis началась задолго до официального анонса. Первую версию проекта еще в 2015 году создавали трое студентов Университета Томаша Бати в чешском Злине – Ева Маркова, Петр Филипович и Ото Досталь. Сначала это был небольшой экспериментальный концепт, который впоследствии привлек внимание основателя Amanita Design Якуб Дворский.
Уже в 2016 году Amanita Design взяла разработку под свое крыло. После этого проект существенно изменился: авторы переработали концепцию, изменили художественное направление и постепенно превратили игру в масштабную антиутопическую приключенческую головоломку.
Phonopolis стала особенным проектом для студии еще и потому, что это первая полноценная 3D-игра в истории Amanita Design. Если предыдущие хиты вроде Machinarium или Samorost создавались преимущественно в двумерном формате, то новинка использует трехмерные сцены, собранные из реальных бумажных и картонных моделей. Все элементы сначала рисовали вручную, а затем переносили в цифровое пространство.
Визуальный стиль игры вдохновлен авангардным искусством межвоенного периода – конструктивизмом, футуризмом и супрематизмом. Разработчики намеренно соединили этот стиль с темой тоталитаризма и массового контроля, чтобы подчеркнуть искусственность и хрупкость "идеального общества".
Официально игру анонсировали в мае 2022 года. Тогда авторы показали первый трейлер и подтвердили, что сюжет вдохновлялся творчеством Джордж Оруэлл и Карел Чапек. В Amanita Design описывали Phonopolis как историю о манипуляции обществом, индивидуализм и борьбу с авторитаризмом.
Разработка затянулась почти на десять лет. В 2024 году Якуб Дворский рассказывал в интервью TouchArcade, что команде понадобится еще примерно два года для завершения работы над игрой. В том же году Phonopolis получила награду Independent Games Festival за лучший визуальный стиль во время GDC в Сан-Франциско – еще до полноценного релиза.
В начале 2026 года студия выпустила демоверсию в рамках Steam Next Fest, как писал PC Gamer. Журналисты и игроки тогда положительно комментировали необычную stop-motion-анимацию, музыкальное сопровождение композитора Томаша Дворжака (Floex) и более мрачную атмосферу по сравнению с предыдущими работами Amanita Design.