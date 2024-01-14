Создатель Грифинов рассказал, как согласился на добавление скина Питера в Fortnite

Создатель культового сериала Гриффины – Сет Макфарлейн поделился закулисами появления скина главы мультипликационного семейства в популярной королевской битве Fortnite.

Оказалось, что создатель "Family Guy" Сет Макфарлейн даже не знал что такое Fortnite до того, как у его разработчиков возникла идея интересного сотрудничества.

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С началом 5 Главы Fortnite в игре появился персонаж, появление которого долгое время прочили разные утечки. Им стал глава семейства из мультсериала Гриффины.

При этом игроки быстро заметили, что игровая версия Питера отличается от той, которую поклонники привыкли видеть в сериале. Причиной этому стали игровые условности, но у Сета Макфарлейна на это есть собственная версия.

Во время премьеры своего нового шоу, Макфарлейн рассказал журналистам IGN о том, как скин Питера Гриффина в Fortnite стал реальностью.

Это было замечательно. Мне пришлось попросить кого-то объяснить мне, что к черту такое этот Fortnite, и потом я сказал, что это звучит круто. Да, почему бы и нет, давайте сделаем это,

– сказал Сет.

Макфарлейн о сотрудничестве с Fortnite – смотреть видео

Когда актера и сценариста спросили о внешнем виде Гриффина в Fortnite, тот пошутил:

Мне сказали, что у них не было достаточно бюджета, чтобы воспроизвести его настоящее тело.

Так или иначе, это сотрудничество порадовало как поклонников мультсериала так и геймеров, что указывает на то, что в будущем можно ожидать еще больше подобных коллабораций.