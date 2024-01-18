Electronic Arts выпустила Plants vs Zombies 3: над игрой работали 5 лет

Plants vs Zombies 3: Welcome to Zomburbia вышла в ранний доступ в ряде стран. С момента первого анонса игры прошло почти 5 лет.

Как и предыдущие части, Plants vs Zombies 3: Welcome to Zomburbia – это игра в жанре tower defense, где нужно использовать анимированные растения, чтобы защититься от орды зомби.

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Plants vs Zombies 3

EA заявляет, что в игре появятся новые персонажи, а также вернутся некоторые старые. Геймплей отображает классическую борьбу первой игры. Plants vs Zombies 3 бесплатна, но в ней будут микротранзакции.

Оригинальная игра Plants vs Zombies вышла на ПК и Mac в 2009 году, а затем и на мобильных устройствах. В 2011 году ее разработчика PopCap Games выкупила Electronic Arts и выпустила Plants vs Zombies 2 в 2013 году. Приблизительно в то же время игра перешла от фиксированной платы в 2,99 доллара к условно-бесплатному формату игры.

Трейлер игры Plants vs Zombies 3: смотрите видео

Теперь игру в раннем доступе уже можно сыграть в Великой Британии, Ирландии, Нидерландах, Австралии и Филиппинах. В остальных странах игра станет доступна несколько позже.