Создатель Stardew Valley поклялся перед фанатами честью своей семьи – что пообещал разработчик

Эрик Барон, более известный как ConcernedApe выразил довольно неожиданную клятву перед поклонниками симулятора фермы Stardew Valley, поставив на кон честь своей семьи.

История Эрика Барона, который собственноручно создал одну из самых успешных инди-игр в истории, является образцом для каждого молодого разработчика, но не только это делает ConcernedApe "базой".

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Никаких платных DLC или обновлений в Stardew Valley

Засилье платных дополнений для видеоигр является ключевой темой дискуссий в сети в течение многих лет, и многие геймеры считают, что в погоне за увеличением микротранзакций и всевозможной монетизацией, разработчики забывают о том, что прежде всего нужно создать качественную игру.

Хотя желание получить выгоду от своей работы понятно с точки зрения студий и издателей, создатель Stardew Valley ConcernedApe приятно поразил своим мнением по этой теме.

В общении с поклонниками в соцсети X (бывший твитер) Барон довольно категорично заявил:

Я клянусь честью своей фамилии, я никогда не буду брать деньги за DLC или обновления, пока живу. Сделайте скриншот этого сообщения и пристыдите меня, если я когда-нибудь нарушу эту клятву.

Очаровательный пиксельный симулятор фермы вот уже восемь лет получает бесплатную поддержку и новый контент, а такая позиция его создателя дает еще больше понимания, почему Stardew Valley – это исключительная видеоигра.