Многогранная Мексика: Playground Games представила видеоигру Forza Horizon 5 – видео

Playground Games анонсировала новую часть в очень популярной серии Forza Horizon. Геймерам показали полноценный геймплей, а также рассказали немало интересного о самой игре.

Первые слухи о разработке новой части в серии Forza Horizon появились еще прошлой осенью. Поэтому немалое количество поклонников этой серии с нетерпением ждало выставку E3. Сразу стоит отметить, что разработчики из Playground Games своих фанатов не разочаровали.

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Полноценный анонс видеоигры Forza Horizon 5 состоялся в рамках вчерашней презентации Xbox и Bethesda. Поклонникам этой серии показали первый трейлер игры, а также семь минут полноценного игрового процесса (геймплея). В этом году геймеров отправят на просторы многогранной Мексики. А также уже известно, что в пятой части будет самый большой открытый мир в истории этой серии.

Трейлер видеоигры Forza Horizon 5​ – видео

Разработчики отметили, что в видеоигре будет немалое количество разнообразных локаций: джунгли, пустыни, пляжи, каньоны, горы, и даже вулкан с заснеженной вершиной. Уже известно, что в новой части будут и времена года, которые будут меняться еженедельно (как в Forza Horizon 4). Появятся в игре и новые погодные условия, например, пылевые бури или тропические штормы.

Разработчики из Playground Games отметили, что в Forza Horizon 5 будет сюжетный режим и королевская битва с четвертой части. Также они пообещали, что в новой видеоигре обновят системы кастомизации транспорта и персонажей (расширят функционал). Из интересного еще можно отметить, что в новой части должна появиться технология трассировки лучей, но только в режиме Forzavista.

Напоследок стоит добавить, что релиз видеоигры Forza Horizon 5 состоится уже 9 ноября на PC (даже в Steam), Xbox Series и Xbox One. Предзаказать видеоигру можно уже сейчас, а всего существует три издания: Standard (60 долларов), Deluxe (80 долларов) и Premium (100 долларов).

Демонстрация геймплея Forza Horizon 5​ – видео