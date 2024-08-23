В Китае смели с полок все консоли PlayStation 5 из-за запуска только одной игры

Китай – это золотая жила для производителей техники и разработчиков игр, ведь он имеет гигантскую базу платежеспособных потребителей. Это лишний раз было доказано за два последних дня, когда PS5 была молниеносно распродана в магазинах по всей стране после запуска Black Myth: Wukong.

Что происходит

По словам консультанта Даниэля Камило, которого цитирует источник, консоль раскуплена по всему Китаю, а запасы крупнейшего в стране магазина электроники Huaqiangbei пытаются в экстренном порядке удовлетворить спрос.

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Хуже всего во всей этой ситуации то, что повышенный спрос приводит к повторению дефицита, который мы наблюдали по всему миру в 2020-2022 годах, когда после дебюта PlayStation 5 перекупщики разбирали консоли, а потом перепродавали их по значительно завышенным ценам.

Интересно, что игра вышла также и для ПК, но почему-то именно за PlayStation 5 началась настоящая охота.

И хотя эта история может вызвать некоторое недоумение, оно исчезает, если вспомнить, с каким огромным успехом вышла игра Black Myth: Wukong. За первые же часы она побила рекорд Steam по одновременному онлайну, обогнав таких долгожителей рейтинга, как Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds и Palworld. Она также оставила позади предыдущего лидера среди однопользовательских игр, Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED. Сейчас на SteamDB максимальный онлайн указан на уровне 2 415 714 игроков – показатель, достигнут вчера, 22 августа.

Игра получает замечательные отзывы. Ее называют "чрезвычайно красивой", "технически мощной". Хотя некоторые недовольны сюжетом, заявляя, что он в какой-то момент начинает напоминать "немного скучную погоню за боссами".

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