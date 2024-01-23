5 эксклюзивов PlayStation могут выйти на ПК уже в 2024 году – интересный список
Источник:Gamerant
В сети появились слухи о следующих эксклюзивных видеоиграх с консолей PlayStation, которые могут посетить ПК уже на протяжении 2024 года. Чего ждать геймерам – узнайте в материале.
Согласно последним слухам, PlayStation планируют существенно пополнить свое портфолио проектов для ПК после успеха таких игр, как Horizon Zero Dawn и God of War.
Также интересно Из плохих парней – в хорошие: 6 антагонистов, ставших главными героями видеоигр
Студии, принадлежащие Sony, естественно, сосредоточены на разработке эксклюзивных видеоигр для консолей PlayStation.
Однако, в последние годы японская компания активно работает над тем, чтобы представить некоторые из своих самых популярных проектов более широкой аудитории, благодаря выходу их ПК версий.
И уже в этом году их может стать гораздо больше, по крайней мере, так утверждает анонимный пользователь с портала 4Chan.
Согласно его информации, в 2024 году PlayStation планирует выход на ПК следующих проектов:
- The Last of Us Part 2
- God of War Ragnarok
- Demon's Souls
- Gran Turismo 7
- Ghost of Tsushima
По словам инсайдера, все эти игры будут выпущены на ПК позже в этом году, а портирование Demon's Souls и Ghost of Tsushima заняло так много времени из-за неопытности команд разработчиков в создании версий для этой платформы.