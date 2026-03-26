Игры за сотни миллионов: почему индустрию лихорадит и что пошло не так

Игровая индустрия переживает непростые времена: увольнения, закрытие студий и отмененные проекты стали привычными новостями. Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер объяснил, что ключевая проблема - неконтролируемый рост бюджетов на разработку крупных игр.

Почему создание игр стало настолько дорогим?

Шрайер обращает внимание на одну из главных тенденций современного геймдева – стремительный рост затрат на производство AAA-проектов. По его данным, сегодня в Северной Америке бюджет таких игр легко достигает 300 миллионов долларов, а иногда превышает эту отметку.

Основная часть этих расходов - это не маркетинг и не бонусы топ-менеджерам. Речь идет прежде всего о зарплатах команд разработчиков и сопутствующих операционных расходах. Руководство же, как правило, получает вознаграждения в виде акций, а не прямых выплат из производственного бюджета.

Индустрия меняется

Экономика больших игр выглядит все сложнее. Если игра продается за 70 долларов, то студия фактически получает около 49 долларов с каждой копии – примерно 30% забирают цифровые магазины. При таких условиях, чтобы только "отбить" бюджет в 300 миллионов долларов, необходимо продать более 6 миллионов копий. И это без учета расходов на маркетинг, которые могут быть колоссальными.

Для понимания масштаба изменений достаточно сравнить цифры разных эпох. В 2009 году студия Naughty Dog потратила около 20 миллионов долларов на Uncharted 2: Among Thieves. Спустя 11 лет бюджет The Last of Us Part II вырос примерно до 220 миллионов долларов. Это показывает, насколько резко подорожало производство даже в пределах одной студии.

ИИ вряд ли что-то изменит

При этом надежды на то, что генеративный искусственный интеллект способен кардинально уменьшить расходы, выглядят преувеличенными. По словам Шрайера, многие компании уже активно используют такие инструменты там, где это имеет смысл, но это не привело к существенному удешевлению разработки.

Причины роста бюджетов накапливались годами. Среди них – стремление к максимально реалистичной графике, увеличение масштабов игр, длительные циклы производства, неэффективное управление и даже внешние факторы, например рост стоимости жизни в регионах, где работают студии.

В результате индустрия оказалась в ситуации, когда даже успешная игра не всегда гарантирует финансовую стабильность. А любой провал может обернуться массовыми увольнениями или закрытием студии.