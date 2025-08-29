Культовый разработчик Хидео Коджима поразил геймеров, рассказав, что сам почти не играет в игры и объяснив почему он придерживается такой позиции.

Один из самых известных геймдизайнеров в истории индустрии старается не играть в видеоигры, поскольку они занимают много времени, но это далеко не основная причина.

Коджима избегает бессознательного копирования?

Хотя Хидео Коджима прошел Clair Obscur: Expedition 33 и даже назвал ее в чем-то идеальной игрой, как оказалось, это было скорее исключением из правил.

Во время недавней конференции, легендарный разработчик рассказал о своих источниках вдохновения, в конце концов признавшись, что он далеко не такой ярый геймер, как многие могли бы подумать.

Я не так много играю в игры. Я смотрю фильмы, читаю книги, встречаюсь с людьми и хожу в музеи, и я ничего не копирую из игр,

– сказал Коджима.

По его словам, эта привычка не является чем-то необычным среди его коллег, но в то же время есть и много разработчиков, которые наоборот черпают идеи только в играх других.

Хотя он не сказал этого прямо, создатель MGS и Death Stranding, намекнул, что сомневается в рациональности последнего подхода, заявив, что создатели "должны мыслить нестандартно" и "выходить за рамки", а делать это как раз помогают не сами игры, а "вещи вокруг нас".

В качестве примера этому, Коджима назвал работы режиссеров Мамору Осии и Кацуширо Отомо, объяснив, что их аниме становятся шедеврами, потому что сами они не копируют других представителей жанра, а черпают что-то из европейских фильмов и воплощают это в своих работах.

Кроме того, нашлась и другая причина почему Коджима играет совсем мало.

Игры занимают много времени, и я, пожалуй, играю только одну игру в год,

– признался он.

Над чем сейчас работает Коджима?