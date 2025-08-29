Хидео Коджима почти не играет в видеоигры – легендарный разработчик объяснил свою позицию
- Хидео Коджима почти не играет в видеоигры, чтобы избежать бессознательного копирования идей, вместо этого черпая вдохновение из других источников, таких как фильмы, книги и музеи.
- Коджима считает, что создатели "должны мыслить нестандартно" и черпать идеи из окружающего мира, как это делают режиссеры аниме Мамору Осии и Кацуширо Отомо.
Культовый разработчик Хидео Коджима поразил геймеров, рассказав, что сам почти не играет в игры и объяснив почему он придерживается такой позиции.
Один из самых известных геймдизайнеров в истории индустрии старается не играть в видеоигры, поскольку они занимают много времени, но это далеко не основная причина, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Rolling Stone.
Коджима избегает бессознательного копирования?
Хотя Хидео Коджима прошел Clair Obscur: Expedition 33 и даже назвал ее в чем-то идеальной игрой, как оказалось, это было скорее исключением из правил.
Во время недавней конференции, легендарный разработчик рассказал о своих источниках вдохновения, в конце концов признавшись, что он далеко не такой ярый геймер, как многие могли бы подумать.
Я не так много играю в игры. Я смотрю фильмы, читаю книги, встречаюсь с людьми и хожу в музеи, и я ничего не копирую из игр,
– сказал Коджима.
По его словам, эта привычка не является чем-то необычным среди его коллег, но в то же время есть и много разработчиков, которые наоборот черпают идеи только в играх других.
Хотя он не сказал этого прямо, создатель MGS и Death Stranding, намекнул, что сомневается в рациональности последнего подхода, заявив, что создатели "должны мыслить нестандартно" и "выходить за рамки", а делать это как раз помогают не сами игры, а "вещи вокруг нас".
В качестве примера этому, Коджима назвал работы режиссеров Мамору Осии и Кацуширо Отомо, объяснив, что их аниме становятся шедеврами, потому что сами они не копируют других представителей жанра, а черпают что-то из европейских фильмов и воплощают это в своих работах.
Кроме того, нашлась и другая причина почему Коджима играет совсем мало.
Игры занимают много времени, и я, пожалуй, играю только одну игру в год,
– признался он.
Над чем сейчас работает Коджима?
- После релиза Death Stranding 2: On the Beach, состоявшегося несколько месяцев назад, легендарный японский разработчик еще не раскрывал дальнейших планов.
- Вместе с тем, известно, что идет работа над аниме-адаптацией по вселенной Death Stranding с новой историей.
- Также на фоне информации об экранизации первой части Death Stranding, сам Хидео Коджима признавался, что мечтает когда-то снять собственный фильм.