Культовий розробник Хіжео Коджима вразив геймерів, розповівши, що сам майже не грає в ігри та пояснивши чому він притримується такої позиції.

Один з найвідоміших геймдизайнерів в історії індустрії намагається не грати у відеоігри, оскільки вони займають багато часу, але це далеко не основна причина, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Rolling Stone.

Коджима уникає несвідомого копіювання?

Хоча Хідео Коджима пройшов Clair Obscur: Expedition 33 та навіть назвав її в дечому ідеальною грою, як виявилося, це було скоріше винятком з правил.

Під час нещодавньої конференції, легендарний розробник розповів про свої джерела натхнення, зрештою зізнавшись, що він далеко не такий затятий геймер, як багато хто міг би подумати.

Я не так багато граю в ігри. Я дивлюся фільми, читаю книги, зустрічаюся з людьми та ходжу до музеїв, і я нічого не копіюю з ігор,

– сказав Коджима.

За його словами, ця звичка не є чимось незвичайним серед його колег, але водночас є й багато розробників, які навпаки черпають ідеї лише в іграх інших.

Хоча він не сказав цього прямо, творець MGS та Death Stranding, натякнув, що має сумніви щодо раціональності останнього підходу, заявивши, що творці "повинні мислити нестандартно" та "виходити за рамки", а робити це якраз допомагають не самі ігри, а "речі навколо нас".

Як приклад цьому, Коджима назвав роботи режисерів Мамору Осії та Кацушіро Отомо, пояснивши, що їхні аніме стають шедеврами, тому що самі вони не копіюють інших представників жанру, а черпають щось з європейських фільмів та втілюють це у своїх роботах.

Крім того, знайшлася й інша причина чому Коджима грає зовсім мало.

Ігри займають багато часу, і я, мабуть, граю лише одну гру на рік,

– зізнався він.

Над чим зараз працює Коджима?