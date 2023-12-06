Илон Маск не любит игры серии GTA по довольно странной причине

Опальный миллиардер Илон Маск, на волне хайпа после анонса долгожданной GTA 6, рассказал, почему не стал играть в ее предшественницу – GTA 5 и причина довольно комичная. Детальнее – в материале.

Миллиардер Илон Маск недавно признался в X (бывший твиттер), что он однажды "попробовал" сыграть в Grand Theft Auto 5, но она ему "не понравилась" по конкретной причине.

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Самой популярной темой в сети следующие несколько дней будет оставаться первый трейлер GTA 6, уже побивший рекорд по наибольшему количеству просмотров на YouTube за 24 часа.

Обсуждение такого выдающегося события в истории Rockstar и гейминга в целом, не обошло стороной даже миллиардера Илона Маска, который является известным почитателем видеоигр другой именитой студии.

Маск ответил на пост собственного подчиненного из компании X, в котором тот саркастически вспомнил "игры в которые никогда не играл", просто перечислив по порядку проекты GTA.

Попытался, но не понравилось заниматься преступностью. GTA5 потребовала стрелять в полицейских в начальной сцене. Просто не смог этого сделать, – написал миллиардер.

Игры Grand Theft Auto всегда были чрезвычайно контроверсионными и Маск далеко не первый человек, ставящий под сомнение нравственность франшизы.

Однако следует помнить, что это всего лишь видеоигра и довольно комично слышать такое обоснование отказа от нее, от человека пропагандирующего "полную свободу слова".