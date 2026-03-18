"Мы были в шоке": партнеры Nvidia узнали о DLSS 5 вместе с геймерами

Новая версия технологии интеллектуального масштабирования DLSS 5 от Nvidia стала неожиданностью не только для геймеров, но и для части разработчиков из партнерских студий. Инсайдеры сообщают о внутреннем недоумении в Ubisoft и Capcom, а также о беспокойстве из-за возможного более широкого использования генеративного ИИ.

Почему DLSS 5 застала партнеров врасплох?

Показ возможностей DLSS 5 во время конференции GTC 2026 вызвал резонанс в геймерском сообществе, однако, как выяснилось, не менее неожиданным он стал и для части индустрии. По информации авторитетного инсайдера Тома Хендерсона с портала Insider Gaming, некоторые художники и разработчики Ubisoft и Capcom не были проинформированы об участии своих компаний в продвижении новой технологии Nvidia.

Один из работников Ubisoft в комментарии журналистам отметил, что о партнерстве узнал одновременно с широкой публикой.

Для команды Capcom ситуация оказалась еще более неожиданной. Сотрудники японского издателя отмечают, что ранее компания демонстрировала довольно жесткую позицию по использованию генеративного искусственного интеллекта в разработке игр.

В частности, при создании Resident Evil Requiem и других еще не анонсированных проектов Capcom якобы придерживалась принципа минимизации или полного отказа от подобных инструментов. Теперь же часть команды опасается, что демонстрация DLSS 5 может свидетельствовать об изменении стратегии и более активном внедрении генеративного ИИ в будущих релизах компании.

Как геймеры отреагировали на DLSS 5?

Ранее новая технология уже вызвала критику среди игроков, которую они уже привычно продемонстрировали волной мемов. Некоторые пользователи считают, что DLSS 5 способна менять художественный стиль игр, придавая изображению характерного "пластикового" вида, присущего генеративным алгоритмам.

В то же время генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг не разделяет скепсиса сообщества и убежден в перспективности разработки, как отмечал портал TomsHardware. Он отметил, что геймеры ошибаются и добавил, что "это не просто постобработка изображения, а генерирование на уровне геометрии", который компания назвала нейронным рендерингом.

В то же время на сайте NVIDIA можно ознакомиться с подробным описанием работы технологии. Там объяснено что и как именно работает в реальном времени, как меняется изображение и окружение и какие ресурсы для этого необходимы.

Ожидается, что DLSS 5 официально выйдет осенью. Среди первых игр с поддержкой технологии называют Resident Evil Requiem, Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Assassin's Creed Shadows, Hogwarts Legacy, Delta Force и Naraka: Bladepoint.