Разработчики официально анонсировали Terran Armada – второе сюжетное дополнение для Starfield после Shattered Space. Оно добавит в игру отдельную сюжетную линию вместе с побочными квестами, новыми персонажами, противниками, уникальными локациями, механиками и наградами, сообщает сайт Bethesda.

Что принесет новое обновление и DLC?

Игроки смогут повлиять на будущее человечества в космосе, которое окажется под угрозой из-за вторжения сил Terran Armada – технологически развитой фракции, состоящей преимущественно из роботизированных солдат. Стоимость дополнения будет составлять 10 долларов, но владельцы премиального издания игры на ПК и Xbox получат его бесплатно.

Параллельно с DLC выйдет большое бесплатное обновление Free Lanes. Оно введет бесшовные межпланетные путешествия в пределах одной звездной системы и режим круиз-контроля для космического корабля. Также игрокам предложат новые случайные столкновения, точки интереса и подземелья для исследования.

Новый ресурс, транспорт, любимцы и еще кое-что

Среди других нововведений – ресурс X-Tech, который позволит улучшать оружие и модули кораблей, система модификаторов врагов с настройкой частоты атак, типов стихийного урона и параметров брони.

В игре появится новый транспорт Moon Jumper, возможность переносить ресурсы между аванпостами, механический любимец и новые члены экипажа – Мурия и мини-бот. Часть предметов теперь можно будет переносить в режим "Новая игра +".

Terran Armada и Free Lanes станут доступны 7 апреля – в тот же день, когда Starfield дебютирует на PlayStation 5.

Интересно, что анонс совпал с прогнозом инсайдера, который ранее назвал дату выхода DLC на PS 5 и его цену.

Стандартное издание игры для консоли Sony будет стоить 50 долларов, а премиальное – 70 долларов и будет включать оба сюжетных DLC. В связи с новым релизом Bethesda планирует скорректировать цены на игру и для платформ ПК и Xbox.

Напомним, Starfield вышла в сентябре 2023 года на ПК (Steam и Microsoft Store) и консолях Xbox Series X и S, а также в сервисе Game Pass. Общая аудитория космической RPG, включая подписчиков сервиса, уже превысила 15 миллионов игроков.