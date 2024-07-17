Baldur's Gate 3 выиграла столько наград, что это начало существенно мешать разработчикам

Гендиректор Larian Studios Свен Винке рассказал, что триумфальное шествие Baldur's Gate 3 по церемониям награждений имело свой негативный отпечаток на работу студии.

Руководитель разработчиков лучшей игры 2023 года рассказал, что ее огромный успех имел довольно неожиданное влияние на их работу.

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Так много наград, что аж надоело получать

Baldur's Gate 3 получила бесчисленное количество разнообразных наград на всех возможных игровых выставках.

Однако, по мнению Свена Винке, есть такое понятие, как перенасыщение успехом.

В недавнем интервью Edge генеральный директор Larian рассказал, что многочисленные победы на самом деле создали проблемы для студии.

Это влияло на разработку – было много наград. Это была настоящая проблема, – сказал он.

Чтобы справиться с количеством выставок, которые необходимо было посетить из-за триумфа Baldur's Gate 3, Larian пришлось создать систему "дежурных команд", как по очереди отправлялись на награждение, чтобы смягчить влияние на повседневную работу.

Хотя Свен Винке сказал, что безусловно благодарен за ошеломляющее количество наград, он также назвал этот марафон церемоний "на удивление изнурительным для души" и сказал, что для разработчиков это было особенно тяжело, поскольку не давало им поставить необходимую точку в работе с проектом.