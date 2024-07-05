Бывший разработчик GTA 5 раскрыл тайну отмененных DLC: почему их не выпустили

В 2023 году мы с удивлением узнали, что для Grand Theft Auto 5 планировали целых три больших дополнения. К сожалению, ни одно из них так и не увидело свет. Но почему так произошло? Один из бывших разработчиков, который работал над первым DLC, раскрыл причины такого решения студии.

Почему отменили DLC для Grand Theft Auto 5

Дополнения должны были называться "Агент Тревор", "Зомби-апокалипсис" и "Вторжение пришельцев". По словам Джозефа Рубино, бывшего разработчика, первое из них уже даже начали разрабатывать и он работал именно над ним, но впоследствии все свернули из-за... GTA Online.

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Рубино в течение шести лет был старшим оператором и виртуальным кинематографистом в Rockstar. На YouTube-канале SanInPlay он рассказал, что работа над дополнением была его "любимым делом".

Я был одним из главных редакторов, оператором и выполнял много работы на сцене второго блока,

– говорит Рубино.

Но потом команды разделили на две. Одна работала над GTA Online, другая – над DLC. Со временем они смешивались, накладывались друг на друга, переходили из одной в другую, и в конце часть людей вообще ушла работать над Red Dead Redemption 2.

Объясняя, почему DLC было отменено, Рубино заявил, что первоначальный финансовый успех GTA Online заставил Rockstar изменить свои приоритеты и больше сосредоточиться на ней. GTA Online приносила очень много денег, она была буквально "дойной коровой" – настолько, что никто не был уверен, что какие-то дополнения смогут это превзойти.

Думаю, оглядываясь назад, я бы сказал, что, вероятно, можно было бы сделать и то, и другое, но это было бизнес-решение, которое они приняли,

– добавляет разработчик.

Рубино утверждает, что на момент закрытия DLC было завершено примерно наполовину. "Я считаю, что многое из того, что было сделано, попало в следующие версии GTA Online, поэтому нельзя сказать, что они потеряли его. Это было очень, очень хорошо".