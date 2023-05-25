Глава Take-Two рассказал почему Rockstar так долго тянут с анонсом GTA 6

Глава материнской компании Rockstar – Take-Two Interactive упомянул в интервью о долгожданной Grand Theft Auto 6, рассказав почему разработчики так долго хранят молчание. Детальнее – в материале.

При обсуждении своего пути в качестве бизнесмена генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник немного рассказал о разработке Grand Theft Auto 6.

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Шестая часть культовой серии GTA считается одной из самых ожидаемых игр в истории индустрии. Однако пока неизвестно, когда все же состоится ее релиз, хотя все надеются, что это произойдет раньше, чем предсказывают скептики.

Не секрет, что Rockstar создает качественные игры, например, с момента релиза GTA 5 прошло почти 10 лет, а геймеры до сих пор играют в нее.

Несмотря на это, тот факт, что Grand Theft Auto 6 все еще даже не анонсирована, заставляет многих поклонников терять терпение. Штраус Зельник приоткрыл завесу тайны, рассказав, что такое долгое ожидание связано с тем, что студия просто хочет убедиться, что шестая часть "готова".

Во время общения с блогерами с YouTube-канала Aarthi and Sriram, функционер рассказал, что Rockstar стремятся сделать что-то такое, чего люди "никогда раньше не видели", но чтобы одновременно это была "та же GTA".

Полное интервью: видео

Также Зельник отметил, что в деле разработки этой франшизы, позиция студии состоит в том, чтобы "не искать ничего кроме совершенства".

По словам главы Take-Two, Rockstar стремится выпустить игру, которая, по их мнению, будет абсолютной вершиной игровой индустрии.

Все это значит, что поклонникам легендарной серии не следует нервничать, ведь будущее GTA в надежных и бережных руках.