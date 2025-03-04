Одна из команд покинула PGL Wallachia: Season 3 еще до начала турнира

Команда Talon Esports участвовала в квалификациях на турнир PGL Wallachia: Season 3 и победила своего финального соперника BOOM Esports. Но в финальном списке всех команд-участниц турнира ее почему-то не указали. Теперь мы знаем, почему.

Почему Talon Esports ушла

Команда из Гонконга объявила в своих соцсетях о вынужденном отказе от участия. Согласно заявлению, она делает это из-за визовых требований, хотя не ясно, какие именно проблемы у нее с этим возникли. Организация говорит, что пытается обеспечить полноценное присутствие на ESL One Raleigh 2025 и обещает появиться на PGL Wallachia Season 4, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальную публикацию организации.

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В связи с визовыми требованиями для участия в других крупных турнирах, мы были вынуждены принять трудное решение и отказаться от участия в PGL Wallachia Season 3. Это сделано для того, чтобы гарантировать наше полноценное присутствие на ESL One Raleigh, а также на PGL Wallachia Season 4,

– говорится в заявлении.

Турнир PGL Wallachia проходит в Бухаресте, Румыния. Подобные проблемы с визами уже приводили к изменениям в составе участников турниров PGL. Например, в первом сезоне PGL Wallachia, Tundra Esports и Blacklist International не смогли принять участие по тем же причинам и были заменены на MOUZ и Azure Ray соответственно.

Место Talon Esports на PGL Wallachia: Season 3, как оказалось, заняла Nigma Galaxy, команда из Эмиратов, основанная бывшими участниками Team Liquid.

Напомним, третий сезон начнется уже 8 марта.

Турнир пройдет в Бухаресте и продлится до 16 марта.

Он приготовил один миллион долларов для команд со всего мира, из которых 300 000 заберет тот, кто займет первое место.

Natus Vincere также будет среди игроков.