Почти 2 месяца работы: энтузиаст воссоздал в видеоигре Minecraft легендарный хайлайт из CS:GO

Прекрасной работой поделился в сети пользователь Reddit с никнеймом volarvaebe. Энтузиаст решил "перенести" в Minecraft известный хайлайт s1mple, которым он отличился еще в 2016 году.

Мы уже неоднократно рассказывали о разнообразных впечатляющих работах игроков в Minecraft. Поклонники этой видеоигры постоянно придумывают что-то интересное, а также берутся за креативные проекты.

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Одним из таких фанатов есть и главный герой этой истории, решивший "перенести" известный момент из CS:GO в Minecraft. Речь идет о хайлайте, которым отличился украинец Александр "s1mple" Костылев во время турнира ESL One Cologne 2016. В полуфинале этого соревнования его команда Team Liquid встречалась с коллективом Fnatic, а играли они на карте Cache. В 14 раунде этого матча s1mple очень эффектно ликвидировал двух оппонентов из снайперской винтовки AWP. Интересно, что компания Valve даже добавила памятное граффити в честь этого момента.

Оригинальный хайлайт s1mple: видео

Воссоздать этот момент в Minecraft решил пользователь платформы Reddit с никнеймом volarvaebe. Сразу же стоит отметить, что он изрядно поработал, а в целом в своей работе использовал немало модификаций и посторонних программ. Карту и геймплей он воссоздал с помощью модов, а вот худ и другие визуальные элементы – графических редакторов. Стоит добавить, что в комментариях к этому посту есть вся информация об использованных в работе модах.

В целом на воссоздания этого хайлайта энтузиаст потратил почти два месяца, а самое интересное, что на этом он останавливаться не собирается. В будущем volarvaebe планирует воссоздать в этом же стиле известный хайлайт coldzera. Напоследок стоит отметить, что пользователи платформы Reddit очень высоко оценили эту работу. Она сразу же стала одной из самых популярных в этом разделе, а в целом эта запись уже собрала более 600 тысяч просмотров и почти 10 тысяч лайков.

Хайлайт s1mple в видеоигре Minecraft: видео