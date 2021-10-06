Почти официально: датамайнеры нашли данные о трилогии ремастеров GTA в файлах Rockstar Launcher

Похоже, что период бесконечных слухов и догадок подходит к концу, ведь в последнем обновлении лаунчера от Rockstar Games датамайнеры нашли информацию, что прямо указывает на выход трилогии ремастеров культовых частей франшизы.

Долгое время вокруг Rockstar Games ходили слухи о работе над серией ремастеров для GTA III, Vice City и San Andreas, однако раньше это все были только догадки и ничем не подтвержденные данные инсайдеров. И вот в последнем обновлении программы Rockstar Launcher, хакеры нашли файлы связанные с будущей трилогией, а значит до официального анонса осталось совсем недолго.

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Упоминания об обновленных версиях трех культовых проектов были обнаружены в файлах программы Rockstar Launcher после ее вчерашнего обновления. Кроме фактически официального подтверждения существования трилогии ремастеров Grand Theft Auto, эта информация также содержит данные об игровом движке на котором будут работать обновленные версии.

Своеобразным сюрпризом стало то, что ремастер будет использовать игровой движок Unreal Engine, однако это выглядит довольно логичным шагом. Технологии оригинальных игр весьма устарели, а именно этот движок и его универсальность должны помочь разработчикам без лишних проблем улучшить нужные аспекты проектов.

Энтузиастам среди прочего также удалось найти обновленные логотипы таких знакомых каждому геймеру игр.

Обновленные логотипы GTA III, San Andreas и Vice City / изображение с твиттера @GTANet

Однако и на этом поток информации не остановился, ведь хакеры также смогли найти в файлах лаунчера систему игровых достижений и даже щепотку элементов изображений экранов загрузки.

Как отметил автор находки под ником alloc8or на одном из форумов, достижения во многом повторяют оригинал, однако не обошлось и без изменений. В частности, некоторые иконки перерисованы, а количество самих ачивок существенно увеличилось, таким образом в ремастерах GTA III, Vice City и San Andreas будет 44, 43 и 58 достижений, тогда как оригинальные игры имели 29, 34 и 33 достижения соответственно.

Достижения в ремастеров GTA III, Vice City и San Andreas / изображение gtaforums.com

Что касается частей изображений экранов загрузки, то их нашел пользователь под ником Se7en-Rus.

Задние планы экранов загрузки ремастеров GTA III, Vice City и San Andreas / изображение gtaforums.com

На этом пока что работа датамайнерив прекратилась, но и такой утечки информации достаточно, чтобы уверенно ожидать официального анонса от Rockstar и отложить деньги на покупку ремастеров классики.