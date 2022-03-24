В поддержку ВСУ: украинские разработчики игр выпустили два благотворительных набора
Украинские инди-разработчики объединились и выпустили в Steam два благотворительных набора. Все вырученные средства они планируют передать ВСУ и близким авторов, пострадавших от действий оккупантов.
Благотворительные наборы в поддержку Украины уже стали своеобразным трендом в видеоигровой индустрии. Подобным уже отметились представители платформы itch.io, а также популярного сервиса Humble Bundle. В стороне все это время не стояли и украинские разработчики видеоигр, которые уже создали и выпустили сразу два таких набора.
Актуально Бесплатные 30 дней: Sony не будет взимать с украинских пользователей плату за подписку PS Plus
Благотворительные наборы от украинских разработчиков
Первый благотворительный набор вышел в середине прошлой недели, а всего в его состав вошло сразу 10 видеоигр от украинских инди-разработчиков. Реальная цена такого комплекта составляет 831 гривну, но сейчас его можно приобрести за 411, то есть со скидкой в 50%.
Какие игры вошли в состав первого набора:
- Taimumari: Definitive Edition
- Mad Nords: Probably an Epic Quest
- Castle of no Escape 2
- Dead Dungeon
- Cosmic collapse
- Knightin'+
- The God Unit
- Zombie Derby: Pixel Survival
- Titan Chaser
- Field Hospital: Dr. Taylor's Story
Видеоигра Dead Dungeon / Фото из магазина Steam
А вот второй такой благотворительный набор вышел два дня назад. В его состав вошло 11 игр от наших авторов. Реальная цена такого комплекта составляет 1226 гривен, но сейчас его можно приобрести со скидкой в 55%, то есть за 551.
Какие видеоигры вошли в состав второго набора:
- Nexoria: Dungeon Rogue Heroes
- Molecats
- Cradle
- Dungeon Escape
- Smintheus
- Cannons-Defenders: Steam Edition
- Timen runner
- Artifact Quest 2
- Zombie Derby 2
- Uninvited Guest
- Sand Story
Видеоигра Molecats / Фото из магазина Steam
Напоследок отметим, что во всех этих проектах есть официальная украинская локализация, а доступны такие наборы только в сервисе Steam. Все деньги от продажи этих комплектов пойдут на помощь ВСУ, а также близким разработчиков, пострадавших от действий российских орков.