В поддержку ВСУ: украинские разработчики игр выпустили два благотворительных набора

Украинские инди-разработчики объединились и выпустили в Steam два благотворительных набора. Все вырученные средства они планируют передать ВСУ и близким авторов, пострадавших от действий оккупантов.

Благотворительные наборы в поддержку Украины уже стали своеобразным трендом в видеоигровой индустрии. Подобным уже отметились представители платформы itch.io, а также популярного сервиса Humble Bundle. В стороне все это время не стояли и украинские разработчики видеоигр, которые уже создали и выпустили сразу два таких набора.

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Благотворительные наборы от украинских разработчиков

Первый благотворительный набор вышел в середине прошлой недели, а всего в его состав вошло сразу 10 видеоигр от украинских инди-разработчиков. Реальная цена такого комплекта составляет 831 гривну, но сейчас его можно приобрести за 411, то есть со скидкой в 50%.

Какие игры вошли в состав первого набора:

Taimumari: Definitive Edition

Mad Nords: Probably an Epic Quest

Castle of no Escape 2

Dead Dungeon

Cosmic collapse

Knightin'+

The God Unit

Zombie Derby: Pixel Survival

Titan Chaser

Field Hospital: Dr. Taylor's Story

Видеоигра Dead Dungeon / Фото из магазина Steam

А вот второй такой благотворительный набор вышел два дня назад. В его состав вошло 11 игр от наших авторов. Реальная цена такого комплекта составляет 1226 гривен, но сейчас его можно приобрести со скидкой в 55%, то есть за 551.

Какие видеоигры вошли в состав второго набора:

Nexoria: Dungeon Rogue Heroes

Molecats

Cradle

Dungeon Escape

Smintheus

Cannons-Defenders: Steam Edition

Timen runner

Artifact Quest 2

Zombie Derby 2

Uninvited Guest

Sand Story

Видеоигра Molecats / Фото из магазина Steam

Напоследок отметим, что во всех этих проектах есть официальная украинская локализация, а доступны такие наборы только в сервисе Steam. Все деньги от продажи этих комплектов пойдут на помощь ВСУ, а также близким разработчиков, пострадавших от действий российских орков.