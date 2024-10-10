Подкаст "Закрыл Раунд" готовит 5-й сезон: старт – уже в октябре

Подкаст о технологических феноменах, людях, компаниях и стартапах из индустрии "Закрыл Раунд" готовит новый, уже 5-й сезон. Старт – в октябре 2024 года.

В предыдущие годы "Закрыл Раунд" трансформировался из аудиоформата в полноценный визуальный продукт на YouTube, информирует Games 24.

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На канале уже вышли более 50 видео, а всего – более 200 выпусков, среди которых и один специальный эпизод – о жизни ИТ-индустрии в Харькове: до полномасштабного вторжения этот город был одним из крупнейших ИТ-центров страны.

А в 2023 году среди гостей подкаста был министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который рассказал о новых функциях Дии, развитии кибервойск и собственные секреты производительности.

Среди гостей подкаста был Михаил Федоров: видео

В планах на новый эпизод – разговоры с украинскими предпринимателями, рассказы о крупнейших и самые интересные технологические компании и стартапы мира, а также попытки показывать диджитализацию в тех индустриях, где мы традиционно их не замечаем.

В четвертом сезоне мы разобрали музыкальную индустрию и ресторанный бизнес с точки зрения технологичности, на пятый имеем еще больше идей,

– рассказывает Антон Полесков, соавтор подкаста.

"Есть огромный список гостей, которых уже пригласили на съемки, чтобы рассказать о классных украинских компаниях и стартапах. Традиционно сохранится обзор новостей индустрии, поскольку имеем положительные отзывы наших зрителей и слушателей на этот формат: быстро о самом главном в мире. И если все сложится, а мы очень над этим работаем, еще будет сюрприз. Наш традиционный токсичный вайб никуда не исчезнет, мы с Антоном поссорились четыре раза еще пока готовили идеи к новому сезону, поэтому будет все, как всегда!" – делится Илья Кабачинский, соавтор подкаста.

К новому сезону команда также подходит со вторым местом на премии MEGOGO Слушно в категории "Подкаст о науке и технологиях".

Постоянным партнером подкаста является украинская ІТ-компания FAVBET Tech, специализирующаяся на разработке инновационных решений для индустрии развлечений, а с 2022 года являющаяся активным участником и партнером мероприятий Ассоциации IT Ukraine.

После начала полномасштабного вторжения компания поддерживает милитарные инициативы Минцифры. Также FAVBET Tech вошла в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City".