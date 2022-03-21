Наверное, уже все украинцы знакомы с историями о наших фермерах, которые похищают российские танки и другую технику страны-агрессора. Оккупанты бросают ее повсюду, а обычно это связано с тем, что руководство "второй армии мира" не смогло даже наладить процесс поставки топлива.

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Общая информация о видеоигре Farmers Stealing Tanks

Знают обо всех таких историях и пользователях сети, которые проживают за границей. А лучшим подтверждением этого является браузерная видеоигра, которую создал разработчик с никнеймом PixelForest. Называется она Farmers Stealing Tanks, а сыграть в нее могут все желающие. Достаточно перейти по этой ссылке и прочитать небольшую инструкцию по управлению.

В общем все достаточно просто, а быстро разобраться со всеми геймплейными особенностями сможет даже человек, не интересующийся видеоиграми. Итак, играть нужно за украинского фермера, который должен собирать технику орков, которая оставалась без горючего.

Правда, все не так просто, потому что вокруг нашего двора ездят и стреляют танки оккупантов. Но у главного героя есть три жизни, а также возможность пополнять их и собирать другие бонусы, например, бустеры скорости.

Играть нужно, пока ваш трактор функционирует, то есть у него остаются жизнь. После этого геймеры выходят из неисправного транспортного средства и направляюсь в свой дом. Там они могут увидеть надпись "Slava Ukraini" и узнать, сколько российского металлолома собрали. Добавим, что геймплей сопровождается зажигательной музыкой с украинскими мотивами.

Игровой процесс Farmers Stealing Tanks: видео

Помощь Украине

Напоследок отметим, что видеоигра PixelForest уже стала очень популярной, а сам разработчик активно призывает иностранных геймеров материально помогать Украине. На странице игры можно найти ссылки на Национальный банк Украины и зарубежные благотворительные организации, которые помогают пострадавшим гражданам нашей страны.

Также разработчик создал тематические товары (стикеры, футболки и постеры) по мотивам своей видеоигры. А продает он их на сайте, которые перечисляет все деньги из продажи такой продукции в благотворительные фонды, помогающие жертвам российской военной агрессии.

Примеры таких товаров / Скриншот