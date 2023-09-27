Авторитетный инсайдер поделился информацией о сюжете и геймплее Far Cry 7

Far Cry 7 еще даже не была анонсирована разработчиками из Ubisoft, однако авторитетный инсайдер Том Хендерсон уже сообщил достаточно подробную информацию о предстоящей игре.

Первые детали о Far Cry 7 просочились в сеть, раскрыв интересную информацию о следующей части известной франшизы.

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Портал Insider Gaming и его руководитель Том Хендерсон пользуются репутацией надежных источников и не раз первыми сообщали правдивую информацию из мира игровой индустрии.

Совсем недавно, Хендерсон опроверг слухи о Far Cry 7, которые утверждали, что действие игры будет происходить в азиатском сетинге на острове под названием Кимсан, а сама игра будет называться Far Cry Rise.

Согласно информации Insider Gaming, Far Cry 7 разрабатывается Ubisoft Montreal, а выход игры запланирован на осень 2025 года.

Кроме того, будущий проект будет работать на движке Snowdrop, используемом в серии The Division и будущей Avatar: Frontiers of Pandora.

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Также инсайдер рассказал, чего фанаты франшизы могут ожидать от Far Cry 7 с точки зрения сюжета и игрового процесса.

Как сообщается, новинка будет иметь внутриигровой таймер установленный на 72 часа, за которые игрокам придется спасти членов семьи главного героя, похищенных преступной группой под названием "Сыновья Истины".

Во время этого можно будет потерпеть неудачу, которая убьет родственников и якобы изменит ход истории. Другой главной целью будет уничтожение самих "Сыновей Истины".

Игроков также обещают порадовать новой "механикой допроса", которую нужно будет использовать, чтобы собирать полезную информацию.

Как и в случае с любыми слухами, следует воспринимать эту информацию с недоверием, но ввиду репутации Хендерсона это все действительно может оказаться правдой.