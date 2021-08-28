Появилась новая проблема: геймеры нашли курьезный баг в видеоигре Cyberpunk 2077

Забавной записью поделился на Reddit поклонник видеоигры Cyberpunk 2077. Он показал новый курьезный баг, который появился в игре после выхода последнего масштабного патча.

Наверное, релиз Cyberpunk 2077 можно смело называть одним из самых провальных в истории видеоигровой индустрии. Разработчики уже длительное время работают над исправлением различных недостатков, но полноценно решить все существующие проблемы пока так и не смогли. А хуже всего, что после некоторых их обновлений в игре появляются новые баги.

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Именно такой технический недостаток нашел пользователь с никнеймом MayusYT, а произошло это сразу же после выхода последнего масштабного патча (1.3) для видеоигры Cyberpunk 2077. Геймер заметил, что на этот раз разработчики из CD Projekt RED "сломали" анимацию плавания. Сразу же стоит отметить, что в целом с этим игровым элементом серьезных проблем нет, а геймеры могут спокойно плавать и дальше.

Правда, не стоит во время этого смотреть на тень главного героя. Дело в том, что она вряд ли похожа на человеческую, а в целом эта тень живет своей жизнью. Руки движутся хаотично и очень странно, а в определенный момент даже появляется дополнительная пара конечностей. Также есть определенные проблемы и с головой главного героя, которая постоянно куда-то исчезает во время плавания. В целом критическим этот технический недостаток трудно назвать, но геймеры надеются, что разработчики из CD Projekt RED в одном из будущих обновлений исправят такой неприятный баг.

Напоследок стоит отметить, что пост MayusYT очень понравился пользователям платформы Reddit. Он почти сразу же попал в число самых популярных за последний месяц (в разделе Cyberpunk), а в целом собрал 12 тысяч лайков и почти 500 комментариев.

Баг, который нашел пользователь MayusYT: видео