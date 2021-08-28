Напевно, реліз Cyberpunk 2077 можна сміливо називати одним з найпровальніших в історії відеоігрової індустрії. Розробники вже тривалий час працюють над виправленням різноманітних недоліків, але повноцінно розв'язати всі існуючі проблеми поки так й не змогли. А найгірше, що після деяких їхніх оновлень у грі з'являються нові баги.

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Саме такий технічний недолік знайшов користувач з нікнеймом MayusYT, а сталося це одразу ж після виходу останнього масштабного патчу (1.3) для відеогри Cyberpunk 2077. Геймер помітив, що цього разу розробники з CD Projekt RED "зламали" анімацію плавання. Одразу ж варто відзначити, що загалом з цим ігровим елементом серйозних проблем немає, а геймери можуть спокійно плавати й далі.

Щоправда, не варто під час цього дивитися на тінь головного героя. Річ у тім, що вона навряд чи схожа на людську, а загалом ця тінь живе своїм життям. Руки рухаються хаотично та дуже дивно, а в певний момент навіть з'являється додаткова пара кінцівок. Також є певні проблеми й з головою головного героя, яка постійно кудись зникає під час плавання. Загалом критичним цей технічний недолік важко назвати, але геймери сподіваються, що розробники з CD Projekt RED в одному з майбутніх оновлень виправлять такий неприємний баг.

Наостанок варто відзначити, що пост MayusYT дуже сподобався користувачам платформи Reddit. Він майже одразу ж потрапив до когорти найпопулярніших за останній місяць (у розділі Cyberpunk), а загалом зібрав 12 тисяч вподобань та майже 500 коментарів.

Баг, який знайшов користувач MayusYT: відео