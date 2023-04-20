Появились подтверждения кроссоверов World of Warcraft из Diablo 4

Разработчик раскрыл даты двух кроссоверных событий World of Warcraft и Diablo 4, которые состоятся в честь запуска новой ролевой экшн-игры. Так что догадки поклонников нашли свое подтверждение.

Недавно игроки обнаружили доказательства перекрестного события из Diablo 4, которое придет в World of Warcraft в Public Test Realm для Dragonflight. Теперь разработчик дал подтверждение датам их проведения.

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Кроссоверы WoW и Diablo 4

Согласно описаниям и датаминированным активам, игроки смогут собирать специальную косметику, предметы и извлекать выгоду от значительного повышения репутации и получения опыта.

Событие фактически разделено на два отдельных действия, первым из которых является A Greedy Emissary. С 25 мая по 13 июня игроки могут охотиться на гоблинов-сокровищ, чтобы получить специальные косметические вознаграждения.

Часть 2 "Добро пожаловать в Святилище" начинается 15 июня и продлится до 10 июля. Этот сегмент дает игрокам 50% прирост опыта и 8% бафф для получения репутации.

World of Warcraft еще не производил официального объявления об этом событии, поэтому точные детали все еще могут измениться. Несмотря на это, даты идеально подобранные для создания ажиотажа по выпуску Diablo 4.